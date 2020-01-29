防堵武漢肺炎疫情　粵蘇滬政府：企業2／10起才可以復工

▲武漢肺炎。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，如今廣東、江蘇和上海等台商聚集的地區都陸續公佈了延後復工（開工）的通知，區域內各類企業不早於2月9日24時前復工，不過涉及保障公共事業運行必需、疫情防控必需、群眾生活必需及其他涉及重要國計民生的相關企業除外。

此外，上海和廣東省政府的通知中也提到，行政區域內中小學、幼兒園2月17日前不開學，大專院校、中職學校、技工院校2月24日前不開學。各地級以上市教育部門、人力資源社會保障部門和大專院校、中職學校、技工院校根據疫情形勢和防控情況，科學研判後確定具體開學時間。

根據《新華日報》，當局的通知指出，企業復工前要根據疫情防控情況，實施檢疫查驗和健康防護，確保全全復工；復工後要進一步強化責任，嚴格落實各項防控措施，防止出現疫情，強化安全生產。

根據大陸國家衛健委，直到28日0-24時，31個省（區、市）報告新增確診武漢肺炎病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。同一天江蘇、廣東和上海新增的病例分別有29例、241例和14例。

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