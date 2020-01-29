華聞快遞／武漢肺炎期間「菜價過高」　河北超市被開罰865萬

▲被民眾舉報高價花椰菜。（圖／中新社）

《河北》一大型超市因部分菜價「過高過快上漲」 被罰865萬元

河北省保定市市場監督管理局29日透露，經核查，該局對在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間，「部分蔬菜價格過高、過快上漲」的河北保百集團購物廣場有限公司，處以200萬元（人民幣，下同，約新台幣865萬元）罰款，並將相關情況向社會公佈，以此震撼違法商家，穩定市場秩序。（中新社）

《湖北》每天調運600噸蔬菜供應武漢市場

大陸國家發展改革委近日表示，未來10天到15天內，每天將從山東調運約600噸質優價廉的新鮮蔬菜供應武漢市場。首批350噸、9個品種的蔬菜已於28日中午從山東壽光啟運並無償捐贈給武漢市。為確保相關運輸車輛順利通行，國家發改委已協調有關部門開通綠色通道，湖北政府已做好接收以及向超市補貨的各項準備工作。（經濟日報）

《北京》陸財政部緊急預撥疫情防控補助資金190億

按照應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組的部署，大陸財政部近日緊急預撥疫情防控補助資金44億元（約新台幣190億元），支持各地開展疫情防控相關工作，其中對湖北省增加預撥5億元。（澎湃新聞）

《湖北》武漢雷神山醫院完成5G部署 推進「5G+智慧醫療」

中國工業和資訊化部28日晚間表示，湖北通信業全面完成雷神山醫院通信設施建設和5G網路部署，下一步將加快推進「5G+智慧醫療」等資訊化應用。目前，雷神山醫院已實現千兆網路覆蓋，穩定接受5G信號，無線網路可承載2.5萬人的併發通信需求，可以滿足遠端指揮、遠端會診、遠端手術和資料傳輸。（中新社）

▼建造中的雷神山醫院。（圖／央視新聞）

《北京》武漢肺炎疫情延燒 星巴克暫時關閉一半以上門店

為了應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，星巴克臨時關閉大陸超過半數的門店，調整部分門店的營業時間，以及強化營業門店的防疫保障等。根據星巴克最新財報數據，星巴克在中國160多個城市，擁有4292家門店，這也意味著，星巴克全國超過2000家門店受疫情影響，臨時關閉。（澎湃新聞）

《貴州》20家酒企馳援武漢 茅台捐贈3.5億元

茅台集團29日研究決定，捐贈8000萬元（約新台幣3.5億元）助力打贏疫情防控阻擊戰，另外集團參股子公司華貴人壽已于27日向馳援武漢的貴州醫療救援隊137名隊員贈送每人50萬元保額的保險，總保額為6850萬元。據不完全統計，目前已有包括茅台在內的20家酒企、酒類經銷商、酒行業供應鏈公司向湖北省捐贈款項和物資。（澎湃新聞）

《北京》春運前19天發送旅客12.16億人次

截至春運第19天（1月28日），全大陸鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1359.1萬人次，比去年同期下降76.2%。前19日累計發送旅客12.16億人次，比去年同期下降7.4%。其中鐵路發送旅客1.80億人次，增長3.4%；道路發送旅客9.88億人次，下降9.0%；水路發送旅客1545.5萬人次，下降21.2%；民航發送旅客3203.0萬人次，下降4.4%。（央視新聞）

▼天津高鐵站。（圖／記者曾俊豪攝）