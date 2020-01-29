台南佛心自助餐「一盒25元」！她開箱菜色千人驚呆　店址曝光網推爆

▲台南佛心自助餐，原PO表示「這一盒只要25元，結帳時還以為聽錯價位！」（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台南一名女網友近日買自助餐，夾了3菜1肉，還有近半盒的飯，沒想到結帳時竟然只要25元。起初原PO沒有公布價格，不少網友都猜測要價50到130元，結果得知只要25元，也都難以置信，紛紛跪問餐廳在哪，希望朝聖這家「佛心自助餐」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，從中可見這盒自助餐有菜有肉，目測至少有3道菜色，還有半盒白飯，「嚇死人的價位，你們覺得多少錢？結帳時我還真的以為聽錯價位！」

不少網友都猜測100元上下，還有人推測可能到200元。最後，原PO公布答案「便宜到有點嚇到我，25元」，許多人紛紛驚嘆，「25元..我每天一定報到，吃到老死」、「我要直接搬家去台南」、「25也太便宜了吧！佛心來的」、「連成本都虧了感覺」、「便宜到不行！」

其中，也有人留言，「這樣的菜色在高雄有30塊的」、「以台北來講，最最最多75」、「在台南哪裡？25元！我要去吃垮他」、「25元能吃一餐，好好喔」、「25元店家會虧本吧」、「容許我用新台幣讓它下架」、「這家我從小吃到大！阿姨人很好」、「台北光是那白飯就要20元了」掀起熱議。

原PO回應，這家自助餐名叫「凱英自助餐」，位在台南市東區富農街二段20號。有網友進一步搜尋，發現這家自助餐曾登上PTT食記推薦，還有不少網紅、部落客看準極度親民的價格，紛紛前來朝聖， Google評價達4.3顆星，可說是一片好評。

▼網友紛紛猜測價格。

▼網友聽到價格超震驚。