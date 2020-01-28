LIVE／武漢肺炎確診再添2例境外移入　大陸旅遊警訊提升第3級警告

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃士原／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，並且擴大提升中國大陸(不含港澳)之旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，籲請民眾如非必要應避免前往，詳細內容將於下午2點記者會說明。

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今日出席的人員有經濟部商業司副司長陳秘順、交通部觀光局科長王興邦、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥、陸委會處長蔡志儒、移民署專委吳佩娟和國境大隊副大隊長無嘉宏。

▲大陸旅遊提升為第三級警告。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

台灣武漢肺炎確定病例截至27日為止有5例，5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。

指揮中心呼籲民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。