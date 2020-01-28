最狂兩性作家教4招挑出「愛情裡的渣」：曖昧就是賤人過招

▲影響力作家李愛玲提到，「曖昧就是賤人過招，誰還動心，誰就至賤無敵。」（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

擁有100萬忠實粉絲、大陸當當網連2年影響力作家李愛玲，曾經單篇文章點擊超過1億次，影響超過80萬女性讀者，她在新書《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》分享4招挑出「愛情裡的渣」，其中提到最多人困擾的「曖昧」問題，直言「曖昧就是賤人過招，誰還動心，誰就至賤無敵。」

李愛玲勇敢寫出許多給女性的「當頭棒喝」，特別是關於情感和關係課題，她在書中分享4招挑出「愛情裡的渣」，提到：

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1、當感情困頓，別急著問他還愛不愛你，你先問自己還要不要他。

敢聽從內心真實的聲音，以自己的最終幸福論成敗的人，永遠讓自己保有選擇的權力和機會。你真正的決心，無須徵得任何人同意。

2、曖昧就是賤人過招，誰還動心，誰就至賤無敵。

好女孩，你的人生永遠有更要緊的兩件事：努力賺錢，認真變美。然後，正大光明、坦坦蕩蕩地去談一場愛情，跟那個配得上你的人。那些只想和你曖昧的人，直接讓他滾。

3、如果他愛你，眼裡會有疼惜。

享受愛，享受激情與美妙，但永遠不要被短暫的歡愉沖昏頭──這種事，是兩個人的爽，一個人的痛。如果他愛你，眼裡會有疼惜。如果不愛，就只有欲望。

4、婚姻不設底線，都是在親自孵化渣男。

所謂體諒，不是他一再出軌，你還要檢討自己，為他開脫。所謂接納，不是他自私冷血，你還要逃避真相，自欺欺人。底線之內，且行且珍惜。底線之外，收起你的聖母心。

▲李愛玲新書《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》。（圖／寶瓶文化）