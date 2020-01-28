渣男友瞎掰「看我ＯＯ能解厄」！女大生信了…下藥迷昏閨蜜助性侵

▲男子以臉書假帳號欺騙女友，讓對方協助他性侵。（示意圖／記者林紳旭攝）



記者陳羿妏／台中報導

沈姓男子使用臉書假帳號「Hong Yi Lin」向吳姓女友聲稱，「沈遭受生命危險」，吳女必須偷拍其他女性洗澡，站在旁邊看沈男與其他女子性交過程，才能化解沈男厄運。吳女十分擔心男友安危，因此邀請友人小蕙（化名）到家中聊天喝酒，並偷錄對方洗澡，再摻安眠藥進飲料，使小蕙喝下後睡著，供沈男性侵得逞。台中地院審理，依藥劑犯強制性交、竊錄罪分別判沈男有期徒刑9年11個月、吳女7年7個月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，沈男自2019年5月起於臉書上申請假帳號「Hong Yi Lin」，以陌生人語氣向吳女表示，「沈遭受生命危險」，若想化解這個危機，需偷拍其他女生洗澡，並站在旁邊觀看沈男與其他女子上床的畫面，方可解厄。由於吳女先前曾聽「Hong Yi Lin」精準講中沈的事情，因此深信不疑，向他表明願意配合。

同年6月2日吳女提議邀請好友小蕙敘舊，到家中喝酒吃東西，聊天一陣子後勸對方去洗澡，遠端遙控事先裝在浴室內的攝影機，進行偷拍錄影，並傳給「Hong Yi Lin」，接著趁機在小蕙啤酒內摻入安眠藥FM2藥粉，使她喝下後進入熟睡狀態。吳女隨後便連絡沈男前往住家，並協助脫下小蕙褲子，讓沈男得以順利性侵。

但過程中沈男因為太過緊張沒有得逞，小蕙則從睡夢中驚醒，發現下體好像被手指侵入，立即報警處理，並驗傷採證，經檢驗結果顯示，尿液中的確有驗出FM2的成分。台中地院審理，吳女與沈男坦承犯案，但法官認為男子為逞一己性慾，不但欺騙女友的感情，讓對方不顧一切的幫助，更造成小蕙身心受創，依藥劑犯強制性交、竊錄罪分別判沈男有期徒刑9年11個月、吳女7年7個月，得易科罰金。全案可上訴。

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