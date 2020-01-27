香港確診病例增至8起　武漢肺炎全大陸已釀80死

▲香港再新增一例武漢肺炎確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港衛生防護中心27日宣佈，香港再確診一例輸入型新型冠狀病毒感染病例，累計病例增至8例。截至1月26日24時，大陸國家衛生健康委收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，累計治癒出院51例。現有疑似病例5794例。

《央視新聞》報導，自2019年12月31日起（截至2020年1月27日），香港衞生署衞生防護中心共接獲382宗符合呈報准則的個案，當中包括8宗確診新型冠狀病毒感染的個案及219宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，剩下155宗個案仍然住院接受檢查。

國家衛健委統計，1月26日0-24時，30個省（區、市）報告新增確診病例769例，新增重症病例137例，新增死亡病例24例（湖北省24例），新增治癒出院病例2例，新增疑似病例3806例。港澳確診病例數分別為，香港特別行政區8例，澳門特別行政區5例。

國家衛健委指出，目前累計追蹤到密切接觸者32799人，當日解除醫學觀察583人，現有30453人正在接受醫學觀察。

此外，海外通報確診病例：泰國7例，日本3例，韓國3例，美國3例，越南2例，新加坡4例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳大利亞4例。