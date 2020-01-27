快訊／墜機現場發現9具遺體！　洛杉磯官方證實：包括「小飛俠」Kobe

記者董美琪／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驚傳墜機身亡。據了解布萊恩搭乘直升機，因不明原因在洛杉磯卡拉巴薩斯市發生意外。洛杉磯官方對外證實，包括Kobe，機上總共9人不幸罹難。

▲前NBA湖人隊一哥布萊恩證實罹難。（圖／達志影像／美聯社）



警方表示，機上名單包括Kobe、駕駛及他女兒共9人，現場也發現9具遺體，不過目前全部人員身份仍在等進一步調查。警方稍早也出面開短暫記者會說明，將會找黑盒子送往鑑識調查。

▲Kobe Bryant墜機失事現場。（圖／達志影像／美聯社）



據報導，他的13歲女兒Gigi也不幸身亡，布萊恩身後留下37歲太太以及3名孩子。據TMZ報導，Kobe傳與女兒本來計畫到Kobe創辦的籃球學校參加活動，但直升機突然在離學校在不遠處發生意外。

▲Kobe Bryant墜機身亡。（圖／路透社）



目擊者表示看到直升機飛得很低，似乎努力嘗試穩住，隨後消失在雲霧中，他最後看到一大團火球，「沒人倖免於難」。

「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)震驚不已，他在推特表示，「實在無法形容Kobe跟Gigi（Kobe女兒）的悲劇有多痛」，並向Kobe家人致哀。

41歲的布萊恩隸屬於洛杉磯湖人隊，並在該隊待了整整20年的職業生涯，於2016年4月退休；他的成就非常了不起，其中包括成為2008年NBA最有價值的球員、兩屆NBA總決賽MVP，更曾經2次獲得NBA得分王以及2次奧運的冠軍。

▲Kobe墜機意外喪生，火箭老將錢德勒賽前默哀爆哭。（圖／達志影像／美聯社）