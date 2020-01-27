澳總理終承認「氣候變遷是真的！」　擁煤政策＋氣候變遷…慘釀野火災難

▲澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲野火延燒許久，國際間動員投入大批救援，不僅是對災戶、或是生態都盡一份心力，而在祝融之災背後的原因，也成為外界高度關注的議題。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）過去全力支持火力發電，甚至煤炭政策視為重點項目，如今眼見分析數字，莫里森終於承認「氣候變遷是真的！」

綜合外媒報導，莫里森3年前當財政部長時，在國會上曾經揮著一塊煤炭，將這認為是保守派聯盟計畫維電力供應與低電價的象徵，卻沒想如今在野火季節，加上擁媒政策遭到外界批評，如今終於承認真的，更加態度放軟，開始談到澳洲對環境的適應力與復原。

莫里森表示，「我想我們都希望擁有高度信心，作為一個國家，我們正在提升自身復原力，和對我們所生存現實環境的適應力。」然而澳洲科學部長安德魯斯（Karen Andrews）則向媒體回應，否認有氣候變遷根本只是浪費時間。

▲澳洲總理莫里森認了有氣候變遷。（圖／路透）

在野火最嚴重的期間，莫里森接受訪問時對於氣候變遷議題忽略的態度，令不少環保團體相當不滿，甚至也不願意將野火跟氣候變遷做連結，只回答「這類議題的討論時候未到。」更表示：「人們把野火危機和澳洲減碳目標混為一談，令人感到失望。」

澳洲國立大學（Australian National University）克勞福公共政策學院（Crawford School of Public Policy）教授喬佐（Frank Jotzo）表示：「政府現在才開始認真思考氣候變遷的適應問題，已經太遲了。澳洲政府必須對緩解氣候問題採取積極立場，也就是減少溫室氣體排放，但目前還沒看到政府有將採取積極行動的跡象。」