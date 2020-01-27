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熱賣抽屜櫃壓住2歲兒窒息死亡　IKEA「13億和解」

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▲IKEA意象圖。（圖／路透社）

▲IKEA在多國都有據點。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典家居零售龍頭「宜家家居」（IKEA）1月與美國加州一對夫妻達成和解，將支付美元4600萬賠償金額（約台幣13.8億元）給受害家屬。這對夫妻倆的2歲兒子杜德克（Jozef Dudek）2017年5月在家午睡時，IKEA的一款櫃子倒在他身上，導致他最後窒息死亡。

《費城詢問報》報導，喬琳（Joleen）、克雷格（Craig）2008年在IKEA購入當時熱銷的MALM系列抽屜櫃，兩人並不知道2016年的回收事件；他們在聯合聲明中表示，得知這款櫃子設計不良、符合安全標準時，已經為時已晚，且類似的悲劇也發生在其他孩子上。

該家庭的律師費爾德曼（Alan Feldman）1月宣布，IKEA將支付美元4600萬給這對夫妻。他認為，雖然數百萬個家庭沒意識到櫃子並不穩定，對家中的幼童會造成危險，可是IKEA知道。

IKEA於2016年6月宣布回收有瑕疵的商品，受影響的產品高達2900萬件，多數消費者都能獲得全額退款；這也是歷史上規模最大的一次傢俱回收事件。費爾德曼表示，喬琳與克雷格沒有收到電郵通知，家中沒有有線電視，所以也沒看到相關新聞，IKEA未能完善提醒家長。

報導指出，有9起兒童死亡的案例過去都有IKEA的櫃子有關，經回收的商品已撤出市場，廠商也進行改良作業。

IKEA在聲明中表示，雖然和解無法改變這樣的悲劇事件，但還是很感激訴訟有了結果，未來仍會持續努力，希望能夠解決非常重要的家庭安全議題，「我們再次表達最深切的哀悼。」

 
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