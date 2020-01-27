寒冬夜晚呆站路口！他喃喃自語：我要去糖廠找朋友...　 暖警助返家

▲暖警協助老翁返家。（圖／翻攝屏東縣警察局）

記者林昱萱／屏東報導

屏東一名老翁日前疑似迷路，在超商門口前呆站許久，喃喃自語著要去找朋友，看起來精神恍惚，而當天氣溫相當寒冷，讓不少路過民眾都感到相當擔心，而警方到場後趕忙確認老翁的身分，並協助他回到家中。

事發當時老翁一個人站在超商前面，嘴裡也不斷喃喃自語說，「我要去糖廠找朋友」，而由於當時已經是晚間11點多，因此路過的民眾見狀後，趕忙報警處理。警方到場後暖心詢問，「阿伯你怎麼在這邊？你家住哪裡？」但面對員警的詢問，老翁卻依舊一片茫然。

雖然老翁沒有回應，但警方接著馬上認出老翁身分，原來警方曾在前幾天幫助他返家，因此立馬連絡家屬接送，而在等待的時間，警方也擔心老翁受風寒，就請他上巡邏車、開啟暖氣，並提供溫茶水給他飲用。

家屬向警方表示，老翁罹患失智症已多年，最近還常疑似有夢遊狀況，一醒來會在家中的門口坐，以後會多留意老翁的起居及動態。對此。警方呼籲，現在罹患失智症的老年人口日益增加，應該要更加關心家中老人的狀況，以及注意居家安全，減少獨自外出的機會，並善用愛心手鍊申請，更能有效率找到回家的路。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】



上班時間「強壓女同事在小便斗」硬來！噁男完事丟200元：去買藥 她崩潰痛哭

兒子突然開車門...老翁撞上「多處骨折」臥床5個月亡 媽「未注意」被判刑8月