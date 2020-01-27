交往不到1年愛情遇「撞牆期」　5種升溫大招碎碎唸是大忌！

記者王昕／綜合報導

要經營好一段感情其實很不容易，常常過了熱戀期以後，就會進入一段「撞牆期」，明明沒有吵架，但就是少了一點激情，疑心病比較重的人可能就會開始懷疑另一半「是不是不愛了？」，久而久之可能就會出現裂痕。達人Tim嫂指出，如果還想要繼續跟另一半走下去，甚至步入婚姻，有以下5點建議。

一、不要疏於打扮，穿著要多元

Tim嫂表示，「打扮」這件事很重要，很多人在一起久了，會因為穩定感而疏於打扮，常常覺得不太需要化妝，甚至穿了T-shirt、牛仔褲就出門。不過「男生是很視覺性的動物」，Tim嫂建議可以化淡妝、穿著多元，讓男生在視覺上有一些滿足。

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二、培養新的興趣和目標

本來2個人約會都是看電影，但久了也會膩，建議可以一起報名某種課程，ｃｊ或者運動，除了可以創造共同話題外，也能透過同樣的興趣，讓感情更加溫。

三、不要碎碎唸

Tim嫂指出，一個人的習慣是很難改變的，千萬不要「一直碎碎唸」，因為不會改就是不會改，碎唸任何事點到為止就好；另外如果真的很在乎，可以用別種方式引導對方去改。否則一直碎碎唸不僅會讓自己變成老媽子，也會讓對方覺得跟妳相處很煩。

四、充實自己，讓對方覺得在挖寶

2個人在一起有一個很大的關鍵，就是要「讓對方崇拜」，如果你是一個知識豐富，很有內涵的人，在聊天的過程中讓對方覺得你很有料，很多事情根本不需要查資料，直接問你就好，多了崇拜感，就更靠近你一點。

五、利用生活的小巧思祝升溫

如果你覺得和另一半的日常相處變得有些平淡，千萬不要期待會有驚喜出現，也不要傳簡訊「我覺得你不愛我了，我覺得你跟當初差好多喔！」。Tim嫂建議，可以寫張小卡片，提及懷念過去的美好，可以讓彼此勾起甜美的回憶。

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