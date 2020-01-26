武漢肺炎延燒！血基會宣布：即起自大陸返台暫緩捐血28天

▲捐血資料照。（圖／記者林世文攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應中國大陸武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布中國大陸全部地區列為二級警示區，血液基金會也宣布，即日起，自大陸地區回台暫緩捐血28天。

中央流行疫情指揮中心表示，基於中國大陸各省分皆持續出現病例，尤其湖北省其他縣市病例數亦急遽增加；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，已將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國大陸其他各省市則提升至第二級警示(Alert)，至當地應採取加強防護措施。

請繼續往下閱讀...

血液基金會業務處處長洪英聖表示，主要是考量用血安全，依據指揮中心把中國大陸全境列二級警示區，決定暫緩捐血管制的範圍也從武漢市調整為中國大陸地區全境。自即日起，凡近期曾到訪中國大陸地區的捐血人，需在離開大陸地區後暫緩捐血28天。

根據血液基金會統計，目前全台所有血型的血液庫存達到7天以上，屬於安全範圍，但是進一步分析各區，以臺北、新竹兩中心部份血液庫存屬偏低，接下來初三預計部份捐血點恢復作業，呼籲民眾可以挽袖捐血。

另外要提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。