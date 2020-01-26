想躲高乘載…男子找「骷顱頭戴漁夫帽」放副駕　遭警一眼識破

▲骷顱頭假冒副駕。（圖／翻攝自推特／Dept. Public Safety）



記者張方瑀／綜合報導

為了推廣大眾交通工具、舒緩尖峰時刻運輸量，各國許多高速公路都會實施「高乘載」管制。而美國亞利桑那州一名駕駛，竟突發奇想，找來一具骷顱頭並替它有模有樣地穿上衣服，企圖偽裝成乘客，躲過高乘載攔檢，結果還是被警察攔了下來。當地警方也再推特發文表示，「竟想帶骷顱王闖關，你可不是太空超人。」

BBC報導指出，一名來自亞利桑拿周62歲的駕駛，為了躲避高乘載管制，就找來一具骷顱頭，替它帶上卡其色迷彩漁夫帽、穿上破舊的襯衫，並背上一個保冰桶後，直接用黃色繩子綁在副駕駛座上，企圖偽裝成乘客蒙混闖關；但依舊被眼尖的警察給攔了下來。

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020

亞利桑納州公共安全部（The Arizona Department of Public Safety）幽默地在推特上表示，「你認為『骷顱王』坐在副駕你就能上高乘載車道嗎？」並留下「很棒的嘗試」（#NiceTry）與「你不是太空超人」（#YoureNotHeMan）的主題標籤。《太空超人》（He-Man and the Masters of the Universe）是美國著名卡漫，其敵手就是「骷髏王」（Skeletor）。

《美聯社》指出，亞利桑那州每年約有7000名司機被發現違反高乘載規則；去年4月，一名男子與載著一個戴著棒球帽和太陽鏡的人型模特兒，在高乘載車道上企圖闖關時被抓。

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