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她神用咖啡豆拼世界地圖！賣起咖啡配米粉　地方媽媽悔淚阻兒子未來

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▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

▲屋咖人的誕生讓許多地方長輩了解到年輕人堅持的意義。（圖／黃莉婷提供）

記者許展溢／苗栗報導

返鄉議題不新鮮也沒什麼了不起，但決心回家圓夢總不易，如還能因此扭轉長輩老想法，使親情加溫，一起觸碰心中難以言喻，並去探索新世界，那份價值已屬珍貴。8年級生黃莉婷利用木材廠資源打造咖啡廳，用咖啡豆拼世界地圖，讓地方媽媽吐露當年阻止兒子興趣的懊悔，改變心態，一點點試著去了解彼此的愛。

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

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▲▼夜晚的屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

28歲的黃莉婷原在台中上班，去年冒出回苗栗頭份老家想法，7月決定離開，10月打造客語發音「屋咖人」 ，也就是「家裡人」意思的咖啡廳。黃莉婷向《ETtoday新聞雲》表示，爺爺那代做原木，後來轉型木棧板，想著若把對咖啡興趣跟產業結合會是很棒的事，家裡成了最好選擇。

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

▲▼屋咖人裝潢全都藉由木棧板呈現。（圖／黃莉婷提供）

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

整間咖啡廳藉木棧板呈現，能在短時間內完成，黃莉婷說，主要有先規劃用木頭當工作室，加上木頭元素不會被制式侷限，商請會畫3D的朋友幫忙建議要如何將木頭運用在空間中。店內還有剛用咖啡豆拼成的世界地圖，是一顆顆咖啡豆黏成，她興奮分享著「目前沒看到咖啡店這樣做過。」

從城市返家，黃莉婷坦言開店面臨「城鄉差距」問題，經營這間店盼有教育性質，將自己對精品咖啡了解，跟大家分享，只是不少人對咖啡文化認知，會以價格優先考量，不會先了解為何要賣這個價錢，直接用他們的想法去決定這東西好不好，但這樣的觀念是需要被改變，時間相對會拉長。

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

▲▼黃莉婷希望把自己對精品咖啡的了解，分享給更多人。（圖／黃莉婷提供）

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

夢想逐漸實現，黃莉婷最大感觸是跟家人感情變好，尤其年輕人跟老一輩溝通時常會遇很多問題，甚至很難溝通，到最後都有種「各過各的就好」。回來後，除要有很耐心去理解長輩在這邊生活的想法，無形中自己做的東西也會改變他們，當他們慢慢看到自己的成長，彼此自然做出適時讓步。

有時想堅持一份純粹談何容易，興趣不代表能養活自己，黃莉婷有感很多時候家人只是擔心兒女做了失敗，那生活怎麼辦？一位媽媽客人到她店裡說，當初也是反對兒子的興趣，只因為認為不會賺錢，但看到她年紀輕輕堅持著，就會覺得好像要去多了解自己的兒子，距離更近了，不敢對兒子做的事情，企圖都想要從這位咖啡店主人身上得到。黃莉婷認為，如果回鄉，能改變點什麼讓大家注意到，未來讓更多年輕人返鄉，就是很有意義的事。

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

▲▼屋咖人熱門點心「鍋蒸布丁」，是用電鍋蒸的。（圖／黃莉婷提供）

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

店才開不到幾個月，已吸引許多環島客人駐留，黃莉婷笑說，這裡空間大，超好停車、隱密，又是在製材廠喝咖啡，多特別。尤其假日不用上班到這，就像到了另一種形式的遊樂園。店內咖啡以手沖為主，很樂於分享的黃莉婷說，客人想要了解、學習更多風味都很歡迎打擾，並透露店當初是10日開幕，加上在米粉街長大，媽媽炒的米粉很好吃，於是每月10日會有隱藏菜單「炒米粉」，讓客人感受家的溫暖。屋咖人熱門點心還有用電鍋蒸的「鍋蒸布丁」，入口滑嫩香濃。談到未來，黃莉婷正規畫異業合作，以文藝類型為主，也想辦市集，繼續分享簡單生活。

▲▼屋咖人。（圖／黃莉婷提供）

▲屋咖人每月10日的隱藏菜單「尖山炒米粉」。（圖／黃莉婷提供）

屋咖人地址：頭份市尖山里中華路53巷10號

營業時間：每週二至日，中午12點至下午8點

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