春節省錢出遊法！電子票證搭台灣好行半價　39條優惠路線大整理

▲「台灣好行花蓮縱谷線」，全程以節能減碳的電動公車，提供深度旅遊。（圖／記者王兆麟攝）

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節連假，計劃出外旅遊的民眾有福了！公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，繼續實施用電子票證搭乘「台灣好行」票價半價優惠，共39條台灣好行路線參與優惠活動，可供民眾選擇。

公路總局表示，東南部地區台灣好行路線，欲前往佛光山禮佛保平安可搭乘哈佛快線、大樹祈福線，想到墾丁小灣來一趟輕旅行可選擇墾丁快線，想至台東三仙台、小野柳賞景可搭乘東部海岸線，前往初鹿牧場、鹿野高台等景點可選擇縱谷鹿野線，於春節期間使用電子票證全票都可享有半價優惠折扣。

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▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

全台39條台灣好行適用路線如下：

「北部」

1.壯圍沙丘線

2.礁溪線

3.冬山河線

4.濱海奇基線

5.黃金福隆線

6.皇冠北海岸線

7.木柵平溪線

8.石門水庫線

9.大溪快線

10.小烏來線

11.獅山線

▲桃園小烏來空中步道。（圖／小烏來山莊提供）

「中部」

12.南庄線

13.溪頭線

14.日月潭線

15.清水岩線

16.彰南快線

17.鹿港祈福線

18.北港虎尾線

19.斗六古坑線

「南部」

20.光林我嘉線

21.阿里山線

22.故宮南院線

23.西濱快線

24.88府城巡迴線

25.99安平台江線

26.關子嶺故宮南院線

27.哈佛快線

28.大樹祈福線

29.墾丁快線

30.屏北線

▲太魯閣九曲洞步道。（圖／太魯閣國家公園提供）

「東部」

31.縱谷花蓮線

32.太魯閣線

33.縱谷鹿野線

34.東部海岸線

「離島」

35.水頭翟山線

36.古寧頭戰場線

37.獅山民俗村線

38.榕園太湖線

39.風獅爺主題公車線

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