「你可以在家不必上班，好幸福！」春節6大地雷金句　害人理智斷線

圖文／鏡週刊

春節期間，家中若有長照照顧者，他們不僅要照料失能者，還要負責接待其他家人返鄉過年，勞力勞心反而更累。中華民國家庭照顧者關懷總會（以下簡稱家總）建議民眾可撥打長照專線「1966」，申請喘息服務，好好地與親友拜年、外出踏青，讓辛苦一整年的自己好好放鬆一下。

家總過去曾整理出春節「6大地雷金句」，發現家人最常以「質疑照顧品質、貶抑照顧價值、有錢就是大爺、出一張嘴、否定照顧者判斷、拒絕照顧者訴苦」6大方面進行責備。

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最典型的對話句型有「怎麼顧的？媽媽怎麼會跌倒？」「你可以在家不必上班，好幸福！」「每個月都給你錢，還顧成這樣，都花去哪？」「這樣吃營養怎麼夠？多去買點牛肉啊。」「我跟她講話都很正常，哪裡有失智？」「不是有外勞幫忙嗎？不要再發牢騷！」甚至還有身心障礙者的媽媽曾被親友酸「這麼歡樂的場合，謝謝你沒有帶兒子來」，讓她氣炸了。

家總建議，親友應該以「辛苦了、謝謝你、換你休息」答謝家庭照護者，並身體力行接手工作，給予喘息機會，避免家庭照護者長期身心勞累，累積過多焦慮、擔憂、挫折等負面情緒。

2020春節期間喘息服務陸續開跑，目前花蓮縣、苗栗縣及台中市已經公布申請方式，家總表示，民眾可撥打長照專線「1966」，申請喘息服務，讓辛苦一整年的自己好好放鬆一下，詳情可上家總臉書查詢。

家庭照顧者關懷專線：0800-507272 上班日：上午9時至下午5時 提供相關資源轉介、喘息服務、心理協談、照顧技巧指導、抒壓活動、支持團體等服務；協助照顧者減輕身體、心理、經濟、社交、工作所受壓力與困難，維護生活品質。



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