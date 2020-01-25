台灣武漢肺炎「新增60例疑似通報」累積193例　126名隔離檢驗中

▲中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，台灣方面已經有三例確診病例。中央流行疫情指揮中心今（25）日公布，國內新增60例疑似病例通報，到目前為止共有通報193名嚴重特殊傳染性肺炎個案，除確診個案外、64人已排除、126人隔離檢驗中。

中央流行疫情指揮中心表示，我國昨(24)日新增60例通報，截至目前共通報193名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中3名確診，64名已排除、126名隔離檢驗中(46例初驗陰性，其餘仍待檢驗)。

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3名確診個案，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，首例確診個案46名接觸者中，其中1名接觸者出現發燒症狀就醫；餘2名確診個案，目前已匡列密切接觸者102名，接觸者持續調查追蹤，餘無異常。

疾管署呼籲，由24日公布之案2於1月22日下午16時至18時曾出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳(全程無配戴口罩) ，民眾如曾於前述時段出入該場所，請自主健康管理14天（自最後接觸日起算），如有發燒、咳嗽、呼吸急促等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

中央流行疫情指揮中心昨（24）日放寬相關通報定義，為涵蓋少部分有武漢旅遊史的輕微發燒，但有呼吸道感染症狀的疑似個案，把原本通報定義中為同時需存在的發燒與急性呼吸道感染調整為發燒「或」急性呼吸道感染。

▲因應疫情，台大醫院公告門禁措施。（圖／翻攝自台大醫院臉書）

指揮中心持續統籌整合各部會資源與人力、加強國際機場、小三通港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬之相關假訊息發生，降低民眾恐慌，另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內之衝擊，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾近期前往中國大陸時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。