等你刮！「2000萬超級紅包」還有2個　「賓士+200萬」也在等幸運兒

▲台彩刺激春節買氣加碼中獎名額及大紅包。

圖文／CTWANT

今年台灣彩券公司準備的「2000萬超級紅包」，共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元。截至1月22日已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士車、27個100萬元。

台彩表示，已有一名幸運兒刮中2000萬大獎之外，雙北兩市也傳出民眾刮中大獎，其中北市中正區南海路的「功頂彩券行」為刮中100萬元，新北市則是在瑞芳區民生街「雅屋彩券行 」傳出民眾刮中頭獎200萬元。

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功頂彩券行店員說，中獎人是一位年約40多歲的男性常客，平常就喜歡購買高面額的刮刮樂，投注站店員當天跟中獎人特別介紹今年2,000元刮刮樂「2,000萬超級紅包」的100萬獎項，比去年多了100個，而且「200萬加賓士車」的獎項也比去年多了2個，鼓勵他趁過年試一試手氣。

這位中獎民眾當場買了三張，沒想到刮到第二張時就刮出100萬元大獎！中獎人請店員再次確認是否真的刮出大獎時，直呼心臟一直蹦蹦跳，非常不敢置信真的會刮到大獎。

新北市傳出刮中頭獎200萬元的幸運民眾，是在瑞芳區民生街的「雅屋彩券行 」。根據店員描述，刮出大獎的是一位年約50歲的男性常客，一週大約有4~5天會到投注站報到。

刮出大獎當天連同中獎人共有三組客人在現場玩「刮刮金樂透」，三組客人很快就快把一整本刮完，剩最後一張時，中獎人說「我剛剛才去黃金博物館摸黃金，有黃金的加持，今天一定會中頭獎，這最後一張留給我刮吧！」

旁邊的人聽到還開玩笑說「你摸的是哪種黃金啊？」刮的當下，中獎人臉色紅通通的，刮完就靜靜離開，過沒多久等投注站人潮較少時又返回，請店員幫忙再次確認中獎金額，店員接過來一看票券上的代號「TOP」，馬上跟中獎人恭喜刮中頭獎200萬。

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