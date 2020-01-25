血一滴一滴流下來…男在父母面前自盡！雙親痛哭下跪：求求你不要

▲男子鬧自殺，父母情急下跪求他別做傻事，所幸警、消到場後成功阻止悲劇，並將人送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名男子日前晚間企圖在母親面前自盡，雙親跪著求他不要，並趁隙報案，警、消人員到場，見男子手腕鮮血流不停，拿著水果刀顫抖怒吼，「你們別過來！」雙方一時間僵持不下，場面相當危急。

過了近3分鐘，警、消開始溫情喊話，「有事情都可以好好說，要過年了，應該要開開心心呀」，男子的精神狀態才慢慢穩定，自行把刀緩緩放下，並開始向警、消人員哭訴。原來年過40歲的阿霖（化名）工作收入並不穩定也沒有伴侶，高齡70歲的父母總希望他能趕緊成家立業，讓兩老得以抱孫頤養天年，但這樣的願望給阿霖很大的心理壓力。如今要過年了，父母又在關心工作、收入、感情、未來等問題，讓他崩潰失控。

▲男子將水果刀放在電視旁，隨後乖乖就醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿霖表示，最近才被裁員，也沒有交往對象，覺得自己很沒用，卻又得面對父母時不時的關心，一時惱羞成怒才想拿刀自我了斷，謝謝警、消人員的關心，已經冷靜下來了，會跟父母好好溝通、生活。

附近居民則說，他（阿霖）就是啃老族，工作都做不久、抗壓性不高，父母關心幾句他就會暴怒，只希望他這次能真正反省，工作能力不好沒關係，起碼要好好照顧自己、孝順至親吧！

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