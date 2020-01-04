彰化女半夜拿刀刺父頸動脈…轉頭冷血「關上門」　父流血過多無法求救慘死

▲巫父送醫急救。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名29歲的巫姓女子，疑似情緒不穩，半夜涉嫌持水果刀朝熟睡的父親右肩頸砍殺傷及大動脈出血過多致死，還刻意將門關閉，阻止父親求救，並且向母親謊稱是父親自殺，檢方依相關事證認巫女涉嫌重大，依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴巫女，並建請法院從重量刑。

案發當時為2019年11月5日深夜11時許，員林市一處民宅發生兇殺案件，被害人為50餘歲巫姓中年男子，受有右頸部刀傷，經通報救護人員送醫後，仍因右頸穿刺傷導致出血性休克不治死亡。





▲巫父送醫急救。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

檢方表示，犯嫌為與巫姓男子同住的女兒，巫嫌行兇後躲藏至公園，警方隨即帶回犯嫌返回案發現場，並扣得巫嫌犯案兇器水果刀，巫嫌疑似大學畢業後待業在家，有憂鬱症及精神不佳之狀況，偵訊後巫女被彰化地檢署依殺人罪嫌向彰化地院聲押獲准。

檢警調查，巫女大學時疑似精神狀況不佳，休學在家，曾經買過刀子、汽油及童軍繩等物品，於2010到2014年間多次前往醫院就診服藥，但事後未繼續追蹤治療。她平時與巫父感情平淡少有互動，曾因生活習慣差異，2人有過有激烈爭吵，巫母擔心女兒因精神狀況不佳發生意外，10月中沒收巫女零用錢，兩人因此爭執。

▲巫父送醫急救。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

巫母說，巫父左手患有小兒麻痺無法往上平舉，右手也因交通意外無法舉起尚在復健中；先前做生意失敗欠債一千多萬都撐過來了，如今公司財務正常，也定期回診復健，他個性堅毅對未來也規畫妥當，不可能有輕生念頭。

檢方認為，巫男雙手狀況難以舉起抬高，要自行刺傷致死恐有難度，認定巫女涉嫌重大，昨移審後，彰化地院仍裁定收押。

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