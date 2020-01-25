男「安全帽沒戴好」車禍亡！父母怒告業者：沒教怎麼戴…結局竟反轉

▲詹姓男子為正確配戴安全帽，導致車禍頭部重創死亡，父母事後反告業者，「沒教怎麼戴」，法官判敗訴。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳韻如／台中報導

詹姓男子騎機車外出，卻不慎與人發生車禍，而他因為未正確配戴安全帽，導致安全帽脫落，詹男因此頭部受創送醫不治。事後詹男父母認為，販賣安全帽的業者沒教兒子如何正確戴安全帽，也害兒子死亡，因此求償70萬元。不過，法院審理時，收到業者所寄的全新安全帽，並當場發現說明書，因此判決詹男父母敗訴。

根據判決，詹男父母提告主張，兒子2015年在某車料行購買全罩式安全帽，但張男在2017年2月16日時，騎車經過台灣大道，卻不慎發生車禍，詹男因為沒有正確使用導致安全帽脫落，導致頭部重創，送醫不治。

詹男父母指控，兒子購買安全帽時，業者並沒有附說明書，也沒有說明該如何正確配戴安全帽，才害兒子不知道正確使用方式，進而釀禍，讓他們必須承受白髮人送黑髮人的痛苦，因此向業者求償70萬元。

業者到庭後否認疏失，並且寄了一個同型號全新的安全帽讓法官驗證，也證實安全帽都有附上使用說明書。另外，詹男車禍後，安全帽上的頤帶及雙D扣具都未有明顯的拉扯痕跡，判定應是詹男未正確配戴，才導致安全帽鬆脫，並不是安全帽有瑕疵。

台中地院審理後認為，詹男購買安全帽到出車禍中間隔了1年多，而他是否不知道正確使用方式，父母也沒有證據能證明，再者，業者所提供的安全帽也確實都有附上說明書，也難以認定業者與這起車禍有因果關係，認為詹男父母求償無理，最後裁定駁回告訴。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪 正宮門外直擊心碎：快開門

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏 正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

猛追正妹同學！他溫馨接送遭拒竟「硬套猛撞強拉」…惱羞嗆：不要怪我用強的