國中生札記大讚「媽媽牌料理」！結局逐漸母湯老師傻眼　推文亮點網笑爆

▲外甥寫札記 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽這樣不知道該開心還是傷心啊！一名網友分享外甥寫的生活札記，文章一開始原本好好在稱讚媽媽煮的排骨湯，怎料後續越寫越歪，讓媽媽不禁大嘆「還是生女兒貼心」，網友們看完也笑到併軌表示「母湯的由來」、「小孩難為」。

一名網友在PTT笨版上發文，他表示就讀國中的外甥每天都要在聯絡簿上寫短篇札記，不過之前外甥寫了一篇「最愛爺爺煮的湯」後，就被姊姊吃醋狂念「老母煮的湯你不寫，寫最愛爺爺的湯！」

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孝順的外甥為了讓媽媽開心，過幾天就補寫了一篇讚揚媽媽的短文，不過結局卻讓老師、家人超噴飯。

只見外甥在聯絡簿以「我最愛的食物」為題，寫下「我最愛吃的食物是蓮藕排骨湯，尤其是我媽煮的，色、香、味俱全，讓我愛不釋手，不過我媽媽的年紀越來越大，煮湯的次數也越來（越）少，我非常怕以後就喝不到了，所以應該要好好把握當下。」

超展開的結局讓老師忍不住寫下「您媽媽今年才幾歲啊......」的評語，原PO也傻眼喊話，「大外甥，你媽我姊才40歲啊！」姊姊則是不禁大嘆「真的女兒比較貼心，為什麼我生不出來？」

▲ 網友回覆 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民們立刻笑爆表示「唯娘行將就木，恐無母湯可飲」、「小孩好難當」、「小孩難為，寫誰都不對」、「笑到併軌」、「怎麼覺得他在報仇啦」、「母湯的由來」、「真好奇爺爺煮了什麼湯」、「他媽在背面很火」。

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