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foodpanda衝超商櫃檯喊6字…「最怕空氣突然安靜」　小機靈鬼崩潰：還有客人問我

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▲▼OK mart攜手foodpanda拓展外送服務。（圖／業者提供）

▲有超商店員點外送，結果外送員讓他超級尷尬。示意圖非本文當事人。（圖／業者提供）

記者葉國吏／綜合報導

餐點外送正夯，許多上班族沒空買餐時都會選擇app外送。一位超商店員使用foodpanda外送，並直接傳訊告訴外送員「人在小7沒錯」，結果讓他相當後悔。

網友在社群網站Dcard發文指出，由於在超商上晚班的他沒空買飯，常常都會選擇外送服務，由於外送員很少遇到送到超商的地點，所以通常都會跟他們再三確認。

請繼續往下閱讀...

▲▼超商店員點外送結果超尷尬。（圖／翻攝Dcard）

▲超商店員點外送結果超尷尬。（圖／翻攝Dcard）

網友文中透露，由於前幾次的經驗讓他學乖了，所以直接在外送員接單後直接貼心留言「人在小7沒錯，麻煩直接拿進來給櫃檯就可以啦，辛苦了！感恩。」網友心中想像的是，「他會和一般的客人一樣,直接拿給站在櫃檯的我或者同事,這樣他也不用再繞圈了！我真是個小機靈鬼～」。但事實總跟幻想中不符。

網友說，40分鐘後外送員到了「沒有打電話，沒有拿到櫃檯的動作，也沒有拿給我同事」，這位外送員直接走到櫃檯、舉起便當大聲喊「是誰訂的便當！」此話一出現場全部靜默，網友最後就在眾目睽睽之下領餐「還有客人問我吃什麼」。

其他人看到這尷尬的點餐經驗紛紛留言「那下次你就多了一條：直接拿到櫃檯結帳就可以了。」、「是誰訂的便當那裡直接笑噴」、「外送員：我來了 凡人們」、「下次應該直接備註寫你是店員的哈哈」、「想知道吃什麼+1」。

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