全台首家合法「共享女友」上線了！紅牌1天接客7次　吃到飽價碼曝光

圖、文／CTWANT

有業者自日本高價引進栩栩如生的「性愛娃娃」，以「共享女友」名義開起另類應召站，許多宅男前往朝聖，發現連「體溫」都比照真人，得先加熱相當專業。在「小姐」常供不應求下，也驚動了轄區警方前往臨檢，但卻對業者的經營方式沒轍，這也是全國第一家光天化日「公然賣淫」，又沒觸法的情色產業。

▲有業者以栩栩如生的「性愛娃娃」當應召站「小姐」，讓宅男趨之若鶩。（圖／CTWANT提供，下同）

為了解開業者的神秘面紗，本刊先至業者的官網一探究竟，發現所謂的「小姐」，事實上就是矽膠娃娃，但構造比例跟真人無異，且環肥燕瘦任君選擇。記者目測照片，瀏覽「花名冊」後，特別挑了1個擁有E奶、身材曼妙，名為「青青」的小姐，並先致電業者預約「消費」。

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12月30日當天下午，記者依約前往中和區某商辦大樓，一出電梯，櫃台接待小姐就笑臉迎人的打招呼：「您是預約青青的王先生嗎？」接著以隨身對講機呼叫：「客人到了，熱好了嗎？」所謂「熱好了」，就是使用娃娃前需先將娃娃加熱。此外，溫度還夏、冬不同，「冬天溫度要比真實體溫略高，才比較舒服哦。」接待小姐以專業口吻強調。

▲號稱「共享女友」的娃娃們，還有「番數」排名表，紅牌1天得接客6、7次。（圖／翻攝自EDS伊甸園的秘密官網）

記者打開房門，青青已坐在床上等待，記者觀察「本尊」和網路上「花名冊」完全相符，其打扮火辣，並露出深邃事業線，因太過逼真，乍看之下一度會以為她正含情脈脈與記者對望，觸摸其「肌膚」，還有如真人般的「體溫」。

除了溫度、肌膚仿真外，青青連女性夢寐以求的「翅膀鎖骨」都製作得維妙維肖，而娃娃的手腳、軀幹還可依「客人」需要姿勢任意自行調整，身上的體毛也完全顯現，連性器官的構造、觸感也與真人無異。

據悉，類似此種矽膠性愛娃娃店在國外已流行數年，還有日本不婚族將矽膠娃娃當女友，讓該國專家憂慮日本即將因此瀕臨人口危機；而2018年香港第一家性愛娃娃體驗店，則在開幕2個月後就被警方以執行「反淫穢物品行動」強制關閉；南韓和法國、英國、西班牙等地都有民眾憂心性愛娃娃會「物化女性、助長犯罪」而連署反對將其合法化

▲「小姐」得先以電毯加棉被「加熱」，模擬好真人體溫，才能出場「接客」。（圖／張文玠攝）

相較下，台灣目前則無相關法令規範，中和分局也向本刊證實，已在去年12月臨檢過該店，「我們連營業登記證等都查了，確實查無任何不法。」

▲上班族C先生表示已上門光顧3次，環境讓他感覺很紓壓。（圖／張文玠攝）

業者自日本高價引進栩栩如生的「性愛娃娃」，供寂寞的男人排解性需求，想到這家另類應召站消費，代價是每小時2300元，但和真人「僅能1發」相比，在這裡「抒發」，店家不但不會打擾，有本事還可儘管「吃到飽」。本刊調查，原以為「怎可能有人會花錢來找娃娃愛愛？」沒想到採訪當天上班日的下午，客人都絡繹不絕。

記者與一位正要結帳的上班族打扮顧客C先生閒聊，他表示自己是某科技公司小主管，在PTT看到有網友討論，才好奇上門，「我是第3次來了，很紓壓耶。」

聊開後，他更坦承：「其實我有一個交往很久的女友，但男人嘛，難免想『嚐鮮』，去嫖妓又怕被警察抓，曾經『約砲』又被嫌是快槍俠，來這裡消費，就沒有這個問題」。C先生同時大讚房間環境不錯，結束還可以洗澡，休息一下再走，言下之意，比溜班跑去按摩、三溫暖還爽。

▲業者為了吸客，來接待大廳等硬體設施都美侖美奐，堪比五星飯店。（圖／張文玠攝）

恩主公醫院泌尿科主任王炯珵則指出，進行此消費行為時，最好還是養成和真人作愛一樣的習慣，全程都戴保險套等防護措施，較能避免疾病，若業者有提供拋棄式假女陰，選用該道具比使用「一體成型」娃娃為佳。

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