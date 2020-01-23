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竹崎正妹鄉代邱韻潔自製手做餅乾　籌募家鄉獨老照顧經費

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▲正妹鄉民代表賣餅乾籌募經費。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲邱韻潔自製手工餅乾不輸連鎖店鋪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


竹崎正妹鄉民代表邱韻潔，尚未參選時曾是旅日的藍帶甜點師，當選後不僅積極投入地方公益，並結合自己拿手技巧製作餅乾、甜點給獨居長者吃，落實關懷也讓長輩們一起感受甜蜜感覺。

▲正妹鄉民代表賣餅乾籌募經費。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲邱韻潔熱心地方公益。（圖／記者翁伊森翻攝）

邱韻潔日前選用國內外高品質食材製成餅乾，推出手工自製的新春禮盒透過臉書籍網路販售，只要民眾購買ㄧ盒就捐出100元（2盒捐200以此類推）給華山基金會竹崎服務站作為獨老服務基金，期盼捐款能讓更多獨居老人得到照顧。

▲正妹鄉民代表賣餅乾籌募經費。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲邱韻潔關懷獨居長者。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲正妹鄉民代表賣餅乾籌募經費。（圖／記者翁伊森翻攝）

邱韻潔平時不僅捐款，更是身體力行關懷獨居長者。她表示，自從當上民代後，發現竹崎鄉老人照護資源匱乏，於是找到華山基金會竹崎服務站，希望能為獨居老付出一份心力。

因此，她每個月在網路上徵求志工，一起關懷地方高齡獨居長者、參與社區活動，今年更推出慈善新春禮盒籌募照顧經費，期盼未來有更多有能力的人加入她的行列，一起幫助弱勢獨居的長輩。

邱韻潔指出，「吃甜點的同時又能做公益」，農曆春節是華人的大節日，也是拜年走春餽贈節禮的旺季，希望大家購買新春禮盒同時做愛心，費用將捐給地方慈善機構做為關懷老人的費用。

►超越藍綠，就靠她了

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