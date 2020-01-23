「視訊119」即時掌握救援第一線　急難救助更有效率

▲「視訊119」利用視訊傳輸，協助值勤員了解現場災害狀況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

隨著時代的進步，加上科技日新月異，出現很多新科技，像是以往發生各種意外案件時，民眾只能撥打119報案，當119執勤員想要了解現場狀況時，會出現民眾一時緊張，無法詳細說明發生什麼狀況，或是在山區表達不出現場位置等情形。

為了解決這個問題，台北市消防局建置「視訊119」App，利用視訊傳輸，協助119值勤員馬上了解現場災害狀況，縮短消防人員到達災害現場的時間。民眾登山若發現有人跌落邊坡，透過手機裡的「視訊119」App，讓指揮中心清楚掌握事發地點，現場若有傷患，也可透過即時視訊，報案者互動，進行線上急救處置，爭取搶救黃金時間，提高患者存活率，減少生命財產的損失。

▲「視訊119」利用視訊傳輸，協助值勤員了解現場災害狀況，加快現場搶救效率。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北市從106年首創全國消防機關啟用「視訊119」App報案服務，有效提升派遣及救災救護效能，去年協助報案人利用視訊，指導現場民眾進行急救成功救活2件到院前沒有生命跡象患者，提高患者存活率。

有了這新科技，讓我們在撥打119報案的同時，119執勤員能透過App傳輸即時影像觀看，了解現場狀況，做出快速派遣，把傷害降到最低。



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