冷漠！2女童搭公車被怪男掐脖「無人幫」　母崩潰數日：勿忘小燈泡

記者陳豐德／新北報導

「最大的問題就是，我的小孩沒有死！」台北一名吳姓媽媽6日帶著2個女兒，搭乘三重客運783號公車到新莊，卻被一名患有自閉症的高學歷男大生盯上，無故猛掐女兒脖子，她嚇得尖叫求救，一旁乘客及司機卻沒人願意伸出援手；吳女指控，男大生家屬曾說「因為我們不希望我兒子的人生有汙點」，事發多日才在協調下出面致歉，讓她至今仍不能接受社會的冷漠，恐懼成為內心陰影，多日來根本無法搭乘公車，就怕隨機傷害孩童的事件再次發生。

吳母平時在台北市擔任髮型設計師（28歲），當天的場景至今仍刻印在她腦海中，無法忘懷。她說6日當天她從西門搭乘公車，帶著大女兒（3歲）及小女兒（1歲）要到新莊找乾媽，原本坐在公車後門附近，突然一名怪男眼神變得兇狠，從前門直直地朝她們走來，掐住自己緊抱住的小女兒脖子，她嚇得大聲尖叫「你在幹嘛，放開她！」不料怪男邊說對不起，同時又掐住坐在靠窗處的大女兒脖子。

▼2個女兒與自己搭公車被掐脖，吳母不敢置信竟沒人願意伸出援手。（圖／記者陳豐德攝）

媽媽當時情緒崩潰，推開怪男後質問對方憑什麼對女兒動手，沒想到他說了對不起後又衝向她們，媽媽制止後不斷跟司機求救「趕快幫我報警，把他送到警察局」，不料司機竟說「他看起來就有病，不要跟他計較」，坐在她前面的阿嬤也說「妳女兒都嚇到哭了，妳趕快安撫別理他」，吳媽媽當下心想「你們瘋了嗎？」

事後怪男在新莊大眾廟站下車返家，媽媽為了要照顧寶貝女兒，只能假裝勇敢，將恐懼藏在心中，下車前對著整個公車的人說：「這個社會上就是有太多你們這樣冷漠的人，發生這樣的事情在你們眼前，你們沒有人願意伸出手來救援我們，所以社會才會一直發生遺憾！」採訪過程，吳女說到完這段話，眼角堅持著的淚水忍不住流了下來。

▼吳母至今仍不敢帶著寶貝女兒搭公車。（圖／記者陳豐德攝）

案發隔日警方在大眾廟將怪男帶回，他對記者辯稱「我是想把女孩子的腳弄回去，因為她伸出來會對過路人造成危害」、「根本沒有碰脖子，就算有也是不小心的，絕非惡意」；據了解怪男是高學歷的大學生，因自閉症領有身心障礙手冊，訊後依照傷害及妨害自由函送偵辦，因為家屬拒絕的關係，所以並未強制送醫。

媽媽事發後只能透過工作的疲累，來麻痺內心的恐懼，在女兒面前也無法抒發自己的軟弱及悲傷，直到有一晚女兒們入睡後，丈夫對她說「老婆你這幾天辛苦了」，她內心的壓力才終於得到釋放，對著丈夫崩潰痛哭；吳母說「如果我突然示弱了，那這件是不是就不會被注意？大家就繼續遺忘，然後可能發生第二顆燈泡、第三顆燈泡等等的事情？」

▼新莊怪男涉嫌在公車上掐脖，受訪時辯稱「就算有也是不小心的」。（圖／記者陳豐德翻攝）

吳母事後一度等不到道歉，輾轉才得知，怪男家屬因為「不希望兒子的人生有汙點」，所以不願向她道歉。誇張的是，新北社會局獲報後隔天告知吳母，會把案件轉交給台北市，之後6、7天都沒有任何單位向她連絡關懷，直到兒童權益促進會理事長王薇君聯繫社會局後，局處人員才像醒了一般，馬上致電給吳母表示要約面談，令吳母不免質疑「公機關的人一定要被施壓，才會來關心被害人嗎？」

而吳母同樣不能諒解的是，客運司機到案後向警方辯稱，當下沒有聽到求救聲，直到警方調閱車內監視器及錄音後，才狠狠打臉他的說法，三重客運事後表示司機未依照標準程序處理，會對該駕駛施以再教育訓練，以及行政懲處；交通局也回覆吳母「客運公司評鑑會被扣分」，她難以理解，這些懲處真的能喚醒社會大眾的重視嗎？

「整件事情最大的問題就是，我的孩子沒有死！是不是真的要發生死亡事件才會被重視？」吳母在臉書打下自己心情的抒發，身體雖沒受傷，但母女內心的傷口卻還未結痂。吳母強調自己同樣很感謝小燈泡媽的協助與關心，儘管在拚大選，仍不斷透過律師給予關懷；她說自己想要的並不是抱歉，而是希望能透過自己，再減少一些社會的冷漠，採訪結束前，她堅強地對記者說「我想，比起心理醫師，這才是真正能治療好我內心傷痛的方法吧？」

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