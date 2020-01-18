老前輩抱病投票後離世　賴清德發文致敬：用盡生命在守護台灣

▲賴清德在臉書上，感謝三位前輩用生命守護台灣。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統結束一周之後，準副總統賴清德選擇回到台南，向三位前輩上香致敬，他在臉書發文指出，這三位前輩都是撐到總統大選開票結束後，才安然辭世，讓他體會到他們守護台灣的堅決心意，用盡生命在守護台灣。

賴清德18日在臉書發文指出，「回到台南，先後向三位長輩上香致意，從家屬提到種種生前小故事中，我深刻體會他們守護台灣的堅決心意，非常感恩也感動」。

賴清德提到第一位前輩，台南元安里林綉華老里長，生前在基層支持民主運動，心心念念總統大選，撐到投完票且開票結果出爐，家屬告知結果，才辭世。

賴清德指出第二位前輩，薛宏雄老先生，是慈濟志工，在競選期間我和俊憲還在南區鹽埕北極殿前與他見面，身體孱弱，掛心大選的他，投完票也得知勝選後，便與世長辭。



賴清德指出最後一位前輩，228事件第一位被捕的台籍檢察官王育霖，其夫人高齡九十九歲，堅持拖著病體由家人推輪椅出門投票，也在家人告知選舉結果後，才安然離世。

賴清德強調，三個不同的人物，卻有相同的感動，代表著在各個角落，都有人用盡生命在守護台灣「謝謝每一位默默支持的您們！」

網友在賴清德臉書上留言表示，「謝謝憂心台灣前途的長者們，有你們的付出才有今日的台灣，謝謝」、「感動~謝謝您們用心用生命守護台灣~」、「台灣會有今天民主的成果，都是這些人士讓人感動的情懷所積累而成」、「感動這三位守護台灣的老前輩先驅。一路好走」、「感動人心，也感謝長輩，一路好走」。

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