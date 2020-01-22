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梅根「散步照」被狂轟！狗仔紮營偷拍…哈利律師：將採取法律行動

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▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透） 

▲梅根的作風屢遭網友批評。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

梅根王妃日前被媒體拍到，用背帶抱著8個月大兒子亞契（Archie）的照片，沒想到卻被網友批評，沒有安全地把寶寶抱好。對此哈利夫婦立刻透過律師發表聲明，表示這張照片是狗仔偷拍，未經過當事者同意，已造成侵權與騷擾，不排除會採取法律行動。

根據英國《每日郵報》拍到的照片，梅根將兒子亞契背在前方，牽著兩隻愛犬出門，氣色看起來相當好；不過照片中梅根的肩背帶右邊稍微有點滑落，亞契整個人呈現斜斜的樣子，讓網友紛紛抨擊梅根抱孩子的方式錯誤。而育兒專家克里斯提（Vanessa Christie）出面澄清，背帶偶爾會滑下來是非常正常的，梅根做的非常好。

哈利20日晚間抵達加拿大後，21日隨即透過律師發表聲明，指出，這張照片是狗仔偷拍，未經過當事者同意，已造成侵權與騷擾；另外也有許多狗仔會利用長鏡頭朝著住家內拍攝，甚至在附近紮營，嚴重妨礙生活，不排除會採取法律行動。

哈利去年接受電視台訪問時，曾談到與媒體發生的衝突、在鎂光燈下長大的壓力，哈利更坦言，媒體不斷讓他想起母親黛安娜王妃的死亡，「身為這個家庭的成員，扮演這個角色和承擔這份工作，每當看見相機、聽見快門聲、看見閃光燈，都讓我回到過去。從這方面來說，這是對她的生命最糟糕的提醒。」

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