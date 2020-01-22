大亨搶「金錢豹長腿名花」槍轟竹聯堂主下體　慘遭報復命喪街頭

圖、文／鏡週刊

台中娛樂大亨柳東坡2004年遭當街槍殺身亡，引發震撼；警方在槍手戴的安全帽上，採集到當時竹聯幫青堂堂主吳承暾弟弟的指紋，深入追查發現，柳與吳為了1名金錢豹酒店小姐爭風吃醋，柳發現自己包養的小姐與吳到KTV歡唱，憤而到KTV要人，結果被吳的小弟痛毆，柳事後則找人槍擊吳的下體，讓吳無法人道，為了報復，吳才找槍手幹掉柳。一場腥風血雨，都是為了1個女人。

▲被柳東坡包養的官小愛（花名），曾在台中金錢豹酒店（圖）上班。（圖／鏡週刊提供，下同）

2004年10月14日下午4點多，台中市電玩業、酒店業娛樂大亨；年僅38歲的柳東坡，在人車熙攘的台中市北區崇德路上，當街遭殺手槍擊，由於柳東坡人脈跨越黑白兩道，廣結善緣，表面上似乎「沒有敵人」，但負責偵辦此案的小隊長李松強說：「柳東坡在事業上可能沒有敵人，但情關難過，他早已結下必須以命抵償的樑子！」

▲柳東坡遭槍擊後，賓士車一路滑到對街，撞上廣告看板。

一個娛樂大亨、一個黑道堂主，都不是好惹的角色，為何都欲置對方於死地？李松強說，柳東坡包養了個在金錢豹上班的酒國名花「官小愛」，而這女人可能寂寞難耐，某日又與昔日恩客吳承暾到自由路錢櫃KTV飲酒歡唱，接到線報的柳東坡隻身一人衝到現場，欲強行帶回自己的女人，吳承暾英雄主義作祟，命小弟痛毆柳一頓，開啟了冤冤相報的血腥仇殺。

▲柳東坡與竹聯幫堂主為了酒店妹爭風吃醋，釀成命案。圖非當事人。

2003年5月25日，吳承暾帶著妻子在台中市南屯區文心南路的夜市閒逛，突然遭到歹徒從後方槍擊下半身，導致他睪丸破裂，骨盆粉碎性骨折，下半輩子不能人道，也不良於行；而這起槍擊案，很可能是柳東坡花錢買凶幹下的惡行。

▲前竹聯幫青堂堂主吳承暾（圖）遭柳東坡買凶槍擊下體，從此不良於行、無法人道。

掌握這祕辛的李松強，缺的是證據，幸好警方很快找到歹徒丟棄在命案現場附近的安全帽，上面有吳承暾弟弟的指紋，全案果然如李松強在分局長面前拍胸脯所保證的的，一個月內破案。

▲警方在死者柳東坡車上發現50萬元現金，研判歹徒非劫財殺人。（東森新聞提供）

吳承暾此案一審判15年徒刑，他棄保潛逃，4年後被緝捕歸案，如今也已經行滿假釋出獄，而官小愛早就離開酒國繁華世界，兩個為情廝殺的男人，一人終身不良於行 ，另一人墓上荒煙蔓草，遺孀一世遺恨，下場令人唏噓。

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