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9m88獻唱廣告神曲「後漏88」太抓耳！超Chill旋律掀翻唱潮

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▲神之廣告曲「後漏88」掀翻唱潮 超Chill旋律...網：唱出女性心聲。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

爵士女神9m88近期為Kotex後漏終結獻唱廣告歌曲「後漏88」，輕快的旋律唱出女孩們生理期第二夜量大的煩惱心聲，讓網友頻頻大讚聽一整天也不膩、難得有廣告捨不得略過！這波洗腦神曲不僅成功炒熱話題，也火速席捲演藝圈，吸引聲林之王創作歌手許淨淳、碧琪、吱吱等人爭相cover，讓網友大飽耳福！

▲▼洗腦神曲「後漏88」狂掀翻唱潮！。（圖／翻攝自影片）

▲9m88跨界合作洗腦神曲「後漏88」太好聽，狂掀歌手翻唱熱潮。（圖／翻攝自影片）

近期9m88與Kotex後漏終結合作獻唱「後漏88」廣告歌曲，獨特的嗓音搭9m88最擅長的靈魂藍調曲風，才公開在網路上，超chill的旋律很快就抓住眾人耳朵，不少看過廣告的網友還特地找到YouTube原曲留言：「從來沒看過衛生棉廣告這麼酷的，影片製作也很棒」、「廣告直接MV規格太猛了 88歌聲真的很美很吸引人」、「為什麼要逼我把衛生棉廣告加入like播放歌單」，就連男網友也愛上這首神曲，忍不住在留言區詢問「一個大男人一直看衛生棉廣告會不會很奇怪啊！？」

▲▼洗腦神曲「後漏88」狂掀翻唱潮！。（圖／翻攝自影片）

▲許淨淳仿拍後「後漏88」影片，相似度高。

▲▼洗腦神曲「後漏88」狂掀翻唱潮！。（圖／翻攝自影片）

▲嗓音慵懶的碧琪唱出女孩深夜獨白。

▲▼洗腦神曲「後漏88」狂掀翻唱潮！。（圖／翻攝自影片）

▲歌聲嘹亮的吱吱罕見以輕快唱法詮釋「後漏88」。

然而這股「後漏88」旋風也讓許多聲林之王歌手創作慾爆炸、躍躍欲試，像是小清新風格的許淨淳，用自己的方式重新翻唱，還精心仿拍「後漏88」影片，相似度高達90%以上；而嗓音迷幻的碧琪則是結合電音，另類詮釋深夜女孩的慵懶獨白；原本歌聲嘹亮、爆發力十足的吱吱也嘗試輕快中帶點感性的唱法，默默地唱出女孩們希望跟後漏說88的心聲！

▲▼洗腦神曲「後漏88」狂掀翻唱潮！。（圖／翻攝自影片）

▲Kotex靠得住獨家專利「感應尾翼科技」遇濕自動升起貼合股溝，終結後漏危機。

全新Kotex後漏終結針對女孩們最困擾的生理期第二夜，獨家專利開發第一款阻擋後漏的智慧型衛生棉「完美封漏 後漏終結」，「感應尾翼科技」遇濕即自動升起貼合股溝，穩穩吸收瞬間超大流量，即使量多的第二夜也可以照樣睡得安安穩穩，徹底向夜間後漏危機說掰掰，也因此超洗腦的「後漏88」一曲，不僅是女孩們正式告別夜間外漏困擾的霸氣宣言，更要迎接嶄新的開始，很Chill的做自己。

▲爵士女神9m88與KOTEX靠得住跨界合作抓耳神曲「後漏88」。（影／YouTube）

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