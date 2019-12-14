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MBA碩士奔肯亞人道關懷！李佾純2度跨海　助童除蚤教做衛生棉

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▲下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛福部台東醫院人事部門的員工李佾純，今年10月再度和友人搭機拉車28個小時，飛到東非肯亞一個世人罕至的村落「基塔萊（kitale）」小鎮，帶著醫藥包和倒店貨內衣，幫當地的小學生除去腳部鑽心刺骨的沙蚤，再為婦女送上從沒見過的漂亮內衣；儘管家人朋友擔心她必須冒著感染和失聯的風險跨國助人，但她說「這是自我價值的再認同」、「看看肯亞，我們還有甚麼好抱怨」。

▲下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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李佾純在學校教授如何製作衛生棉。

李佾純在行李中帶了簡單的醫藥包、布衛生棉、文具和送給當地兒童的生活用品，臨行之前又塞進一批業者捐贈給「舊鞋救命國際基督關懷協會」的倒店貨新品內衣，當她透過當地翻譯告訴婦女「內衣要貼身穿」，得到的反應竟然是「WOW~原來這就是女生內衣」、「顏色好漂亮」，接著輪流走到屋子裡試穿，連90歲的老阿嬤都像走進大觀園一般，看著自己的女兒孫女套上內衣展示。

▲下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

沙蚤在當地居民腳掌啃食的傷口。

有歡笑當然也有痛楚，李佾純和友人到達當地一所國小的時候簡直無法直視學童的雙腳，「好像腳掌被針刺了幾百個洞，頭皮發麻我」，她說。「同行的醫生問我們，誰不敢看到鮮血？去輕症區吧!」；「見血不會暈倒的到重症這邊來。」

▲下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為孩子們腳掌砲藥水清除沙找被沙蚤。

聽著醫生的建議，李佾純選擇克服感官上的震撼到重症區，先幫兒童泡腳消毒，聽著醫生口音濃重的英文指示，將鑽進指甲或是皮膚裡面的沙蚤夾出，還要一面安撫學童恐懼的心理陪他們說話開玩笑，處置完畢擦上凡士林或是消炎藥，再為學童穿上「舊鞋救命」送來的鞋子，保護他們的雙腳不再受到沙蚤啃食。

▲下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

當地婦女開心試穿內衣，手上拿著製作的衛生棉。

教導當地女童手工製作布衛生棉，則是她和友人3年前開始關懷當地之後受到的啟發。「讓小女生不會因為生理期出血外露，被歧視被恥笑，她們才願意再回到學校接受教育；你知道嗎？這真的能夠徹底改變她們的人生！」

▲下飛機後還要拉車28小時才能到達目的地，途中車了困陷泥巴裡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

協助當地居民養雞生蛋賺錢。

在基塔萊（kitale）小鎮的10天行程，她驚豔於肯亞璀璨的星空、驚悚於在戶外上廁所被成群蒼蠅襲臀、驚奇於村落毫無商業卻能生存的文化、驚嘆於婦女用一把鐮刀能夠砍柴切菜；曾在美國密蘇里州念MBA企管碩士，又從屏東來到台東醫院上班，但兩次肯亞之行讓她深深自覺，「把沙蚤從腳底夾出來，讓她有鞋穿，有衛生棉可以用；不用是醫生你就救了她，她就在你眼前活下來！」

註1.
李佾純和6位女性友人105年10月自願參加「舊鞋救命國際基督關懷協會」的志工行動開始認識，108年10月再度結伴同行，戲稱6人女團是「肯亞Check團」，人生成就都在肯亞達成（CHECK！）。

註2.肯亞的基塔萊(kitale)小鎮在維基百科僅有兩行說明
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%A1%94%E8%90%8A

「即日起，我退出老化黨。」

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