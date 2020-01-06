【廣編】衛生棉可愛成這樣太犯規！Kotex攜手宇宙人　推出史上最夢幻衛生棉

▲「Kotex x CRAFTHOLIC宇宙人」聯名系列每款包裝上可看到不同圖案的宇宙人角色俏皮的捧著棉花，開心暢遊在柔軟星球上。

圖、文／金百利提供

喜歡宇宙人的女孩千萬不要錯過！女性衛生用品領導品牌Kotex最近宣布和日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名，將旗下以柔軟透氣膚觸為主要訴求的輕柔棉衛生棉全系列包裝通通換上超軟萌粉嫩新裝，從外包裝到單片衛生棉上都可以看到深受女孩喜愛的宇宙人角色！全新聯名款自12月中旬起已陸續攻占各大通路賣場貨架，網友看了紛紛驚呼「可愛到讓人捨不得打開來用」、「想要把整排貨架都清空」。

由日本作者山本郁子創作設計、風靡全球的「CRAFTHOLIC宇宙人」角色，以簡約可愛的造型，搭配繽紛活潑的色彩而聞名，在台灣擁有超高人氣。此次Kotex與宇宙人聯名的輕柔棉系列共推出23cm、28cm和35cm等3款產品，囊括日用與夜用款，「Kotex x CRAFTHOLIC宇宙人」聯名系列每款包裝上可看到不同圖案的宇宙人角色俏皮的捧著棉花，開心暢遊在柔軟星球上，打開來一片片的衛生棉包裝上也有粉嫩的宇宙人圖案，整包聯名產品由內到外都充滿讓少女們驚呼的小巧思。

為慶祝聯名款上市，即日起至1/30（四）活動期間，凡購買Kotex指定組包商品，隨袋即附贈只送不賣的宇宙人小提袋，數量有限，送完為止（各通路實際促銷期間與優惠贈品內容依各通路店內公告為準）。