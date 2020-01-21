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跟柯文哲出國就是累！陳建銘曝機艙照：那個團長嗡嗡嗡手機滑不停

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▲▼柯文哲結束訪歐，回程班機起飛前仍在滑手機聯繫工作。（圖／取自臉書「經驗/無可取代 陳建銘」）

▲柯文哲結束訪歐，回程班機起飛前仍在滑手機聯繫工作。（圖／取自臉書「經驗/無可取代 陳建銘」）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲在2020大選結束隔天隨即展開10天的訪歐行，預計在22日上午返抵國門。隨行的議員陳建銘在臉書上分享，這一趟考察雖然很操也很精實，所見、所聞、所學對市府的施政應該有莫大的助益；他還笑說，要用自拍為這次行程做個結尾，沒想到竟捕捉到柯在飛機滑行準備起飛了，還在滑手機。

陳建銘表示，終於要回家過年了，返鄉之路好遠，想家、想家人也想鄉親。訪問團在赫爾辛基當地時間凌晨4點集合出發到機場，預計飛到德國再轉機回台，一大早每一個人都睡眼惺忪，頭髮亂七八糟。

陳建銘笑說，還好回程的班機旁邊是坐小隻的闡發局長林崇傑，「否則我這麼胖，這十幾個小時怎麼過啊」。他回憶，每天行程緊湊，不知不覺10天就這麼過了，跟柯市長出國參訪，真是累啊！

陳建銘指出，這一趟考察雖然很操，但也很精實，所見、所聞、所學，都值得，回來後對市府的施政應該有莫大的助益，我們幾個議員們也會強力監督市政，不要讓市府畫虎不成反類犬，把人家的優點學的四不像。

陳建銘說，預計22日早上6點10分返抵國門，回家下完行李，9點再跟建銘服務團隊來去北投市場跟鄉親們拜個早年跟發送春聯，還有書法老師現場揮毫客制化寫春聯，「不棄嫌想要我的墨寶……來喔」。陳還意外捕捉到，即將離開芬蘭，為這次行程做個結尾，「自拍自嗨做記念！飛機滑行準備起飛了最右邊那個也在滑手機」。

▲▼柯文哲參訪里加中央市場。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲參訪里加中央市場。（圖／台北市政府提供）
 

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