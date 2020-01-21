通訊軟體Telegram具備4大特色　推播免費吸引企業、投顧分析師跳槽採用

▲通訊軟體Telegram。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

最近受到「LINE官方帳號」即將上線的全新收費機制，不少企業個體戶、股市分析師高喊搬去通訊軟體Telegram，其實主要就是看中跨平台、隱私、傳輸、群組等4大優勢特點，尤其是在頻道的訂閱用戶無上限，而且推播訊息免費的關係。

Telegram目前在全球有超過2億用戶，其中最大特色就是支援跨平台系統，像是Android、iOS、macOS、Windows、Linux及網頁版，而且訊息在跨平台之間可以輕鬆備份，只要登入就直接存取所有的訊息、照片、檔案。

Telegram主打隱私，用戶對話訊息採用完全的端到端加密，意味著除了對話的裝置平台，第三方無法存取任何訊息內容，而且Telegram並非採用密碼設定來登入，而是依靠用戶的電話號碼，由系統隨機生成簡訊驗證碼，讓用戶在每次登入時驗證。

支援跨平台系統的同時，Telegram同時支援特種類型的檔案，而且在單一聊天室提供無上限的檔案儲存空間，甚至單一檔案的容量最高可以到1.5GB，並且不會有自動過期的問題，可以說在傳輸檔案方面十分便利。

強大的群組功能更是吸引企業或個體戶搬遷的原因，像是基本群組可以容納200人，但是超級群組最高可以擁有20萬名成員，而且訂閱頻道推播的用戶無上限，推播免費更是最大的吸引點，同時在管理制度方面，可以針對特定情況，設定部分群組成員的使用權限。

但是Telegram的缺點就是不支援即時視訊通話，而且目前LINE在台灣超過2100萬的月活躍用戶，所建立起的生活網絡密集，還有包括貼圖、支付、新聞、購物等生態圈，目前在台灣用戶心中的地位仍難以撼動，不過良好的競爭環境有助於平台進步，優化更多的服務內容。

Telegram使用操作步驟＋中文化步驟教學

▲以iOS為例，搜尋Telegram即可下載使用。（圖／翻攝Telegram）

▲Telegram輸入電話即可獲得驗證碼。（圖／翻攝Telegram）



▲只要輸入驗證碼即可開始使用Telegram。（圖／翻攝Telegram）

▲只要點擊網址即可一鍵完成中文化。（圖／翻攝Telegram）