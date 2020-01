快訊／巴格達「綠區」再遭火箭彈砲擊　至少3枚爆炸

▲美國駐伊拉克大使館,位在巴格達「綠區」。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

伊拉克巴格達「綠區」再度遭數枚火箭彈攻擊,至少2枚火箭彈爆炸,目前尚不了解攻擊造成的影響與傷亡。綠區武裝戒備森嚴,為美國大使館和外交機構的駐點。

06:26更新:3枚火箭彈為卡幽沙式火箭。

《法新社》(AFP)引述消息人士報導,3枚火箭彈擊中美國大使館所在地的綠區,《今日俄羅斯》(RT)則指出至少2枚火箭彈,不過目前並沒有任何緊急通報。攻擊結束後,綠區附近立刻響起警報。

#Breaking “Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

截至17日為止,伊朗官方或旗下準軍事團體,已經發射10多枚飛彈、火箭彈攻擊伊拉克美軍基地,造成11名美國軍人腦震盪,正在接受治療。12日,8枚卡幽沙式火箭攻擊巴格達北方的巴拉德空軍基地(Balad air base),導致1名伊拉克軍官、3名空軍士兵受傷,幸無生命危險。

過去數個月,駐伊拉克美軍基地頻繁遭到砲擊,由於綠區外多為伊拉克軍隊駐守,受傷的多為伊拉克軍人,目前僅1名美國承包商於12月遭轟炸身亡。

BREAKING: At least two Katyusha rockets hit #Iraq capital, Baghdad’s Green Zone- the first in few days lull after near daily incidents. Alarm sirens can be heard sounding through heavily fortified zone. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nHqZLu26pB