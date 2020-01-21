快訊／巴格達「綠區」再遭火箭彈砲擊　至少3枚爆炸

▲美國駐伊拉克大使館，位在巴格達「綠區」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克巴格達「綠區」再度遭數枚火箭彈攻擊，至少2枚火箭彈爆炸，目前尚不了解攻擊造成的影響與傷亡。綠區武裝戒備森嚴，為美國大使館和外交機構的駐點。

06:26更新：3枚火箭彈為卡幽沙式火箭。

《法新社》（AFP）引述消息人士報導，3枚火箭彈擊中美國大使館所在地的綠區，《今日俄羅斯》（RT）則指出至少2枚火箭彈，不過目前並沒有任何緊急通報。攻擊結束後，綠區附近立刻響起警報。

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

截至17日為止，伊朗官方或旗下準軍事團體，已經發射10多枚飛彈、火箭彈攻擊伊拉克美軍基地，造成11名美國軍人腦震盪，正在接受治療。12日，8枚卡幽沙式火箭攻擊巴格達北方的巴拉德空軍基地（Balad air base），導致1名伊拉克軍官、3名空軍士兵受傷，幸無生命危險。

過去數個月，駐伊拉克美軍基地頻繁遭到砲擊，由於綠區外多為伊拉克軍隊駐守，受傷的多為伊拉克軍人，目前僅1名美國承包商於12月遭轟炸身亡。