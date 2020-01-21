巴格達「綠區」再被攻擊！3枚火箭彈擊中　落在美國大使館附近

▲美國駐伊拉克大使館，位在巴格達「綠區」。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

法新社報導，伊拉克首都巴格達的「綠區」（Green Zone）於當地時間20日再傳出被火箭彈襲擊，一共3枚飛彈掉落在美國大使館附近，目前還未有傷亡的消息。據報導，火箭彈襲擊之後，整個區域都有警報聲響起，也有廣播告訴所有人力及避難。



路透社報導指出，三枚喀秋莎火箭炮（Katyusha rockets）襲擊了使館群聚的綠區，其中兩枚掉在美國大使館附近。社群媒體上的影片中可以聽到清楚的警報聲，BBC的記者指出有聽到爆炸的聲響。

過去幾天都有發生類似的攻擊事件，包含本月8日有兩枚飛彈也掉落在綠區，仍無任何團體宣稱犯案。「綠區」為巴格達市中心一處外國大使館與政府機構聚集的地方，近日多次成為攻擊目標。

▼綠區內警報聲響起。