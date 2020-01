巴格達「綠區」再被攻擊！3枚火箭彈擊中　落在美國大使館附近

▲美國駐伊拉克大使館,位在巴格達「綠區」。(圖/路透)

記者錢玉紘/綜合報導

法新社報導,伊拉克首都巴格達的「綠區」(Green Zone)於當地時間20日再傳出被火箭彈襲擊,一共3枚飛彈掉落在美國大使館附近,目前還未有傷亡的消息。據報導,火箭彈襲擊之後,整個區域都有警報聲響起,也有廣播告訴所有人力及避難。



路透社報導指出,三枚喀秋莎火箭炮(Katyusha rockets)襲擊了使館群聚的綠區,其中兩枚掉在美國大使館附近。社群媒體上的影片中可以聽到清楚的警報聲,BBC的記者指出有聽到爆炸的聲響。

過去幾天都有發生類似的攻擊事件,包含本月8日有兩枚飛彈也掉落在綠區,仍無任何團體宣稱犯案。「綠區」為巴格達市中心一處外國大使館與政府機構聚集的地方,近日多次成為攻擊目標。

▼綠區內警報聲響起。

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE