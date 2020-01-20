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西濱鳳鼻隧道通車倒數　窮人的高速公路「春節交管看這裡」

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▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

▲西濱快在2018年全線通車，其中鳳鼻隧道也將於22日啟用。（圖／交通部公路總局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

過去被稱為窮人高速公路的西濱快速公路蓋了將近30年，最後一哩路彰化縣「芳苑至大城」已於2018年年底正式通車，其中在新竹縣約6.6公里的新豐交流道至鳳鼻隧道路段，因將平面段以高架方式優化，也將在22日下午4時正式通車，為了宣導行車安全，新竹區監理所結合西部濱海公路北區臨時工程處及第一區養護工程處製作行車安全指南大紅包，即日起於新竹區監理所1樓服務台發放，歡迎民眾索取。

▲窮人的高速公路　西濱鳳鼻隧道通車倒數「春節交管看這裡」。（圖／公路總局提供）

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▲▼為了宣導行車安全，新竹區監理所結合西部濱海公路北區臨時工程處及第一區養護工程處製作行車安全指南大紅包，即日起於新竹區監理所1樓服務台發放，歡迎民眾索取。

▲窮人的高速公路　西濱鳳鼻隧道通車倒數「春節交管看這裡」。（圖／公路總局提供）
西濱快自1992年起陸續推動興建，至今已歷時27年，其中「芳苑至大城」全長將近10公里，為全線高架橋及路堤段為雙向四車道配置。彰化縣芳苑到大城段，更是環島公路網很重要的一段，因此交通部特別將台61線定位為一條觀光大道，由南到北308公里，也是CP值最高的幸福公路，不只是沒有收費的快速公路，以後也會結合地方觀光，讓大家能夠南北自由行，體驗在地文化。

▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

▲西濱芳苑到大城通車，可以欣賞到王功夕照。

2018年年底西濱快的「最後一哩路」也順利完工，其中新竹縣約6.6公里的新豐交流道至鳳鼻隧道路段，因將平面段以高架方式優化，也將在22日下午4時正式通車。而為了維護春節期間用路人行車安全，新竹區監理所與西濱北工程處，也特別製作行車安全指南大紅包，內容包含行駛鳳鼻隧道時的行車安全資訊、用路介紹，以及火災、事故時安全處置等，另外還有最新版的台灣地區公路行車指南，藉此讓民眾更加瞭解春節疏運政策，以減少塞車等候的時間。

▲西濱彰化路段通車。（圖／交通部公路總局提供）

▲西濱芳苑到大城通車，可以欣賞到海景。

不過，公路總局也提醒超高車輛駕駛，鳳鼻隧道內只有4.6公尺高，特別是竹北端、鳳鼻隧道南口方向要北上的超高車輛嚴禁進入，由於隧道內佈滿機電、交通、消防等設備，超高車硬闖會可能會造成「卡關」甚至危及用路人安全，駕駛們務必要留意。而進入新竹市區後台61線會有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，所以公路總局第1區養護工程處也研擬了配套的交管措施，以因應大量車流進入竹市。

22日午後至29日期間，每天的清晨6點到晚上9點，會啟動沿線號誌連鎖的連假時制。

台68線下匝道自22日晚間9點起至29日晚上9點為止，禁止左轉台15線南下。

23日、26日因預估有大車流行經，將於重要路口協助疏導，並於早上9點到中午12點實施沿線禁止左轉措施。

此外，新竹地區春節期間，新竹區監理所也配合公路總局實施疏運優惠，包含搭乘國道客運新增89條路線優惠，平均約原價85折；高鐵及台鐵轉乘在地公車10小時內一段票免費、使用台灣好行電子票證可享半價優惠等，詳情民眾可下載幸福公路、監理服務、iBus等APP，查看各項優惠及疏運措施。

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