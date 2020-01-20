慘遭8歲姊塑膠袋套頭　10月大男嬰窒息險喪命！網揭關鍵：姊姊應該懂事了

▲8歲大女兒將塑膠袋套在10個月大的弟弟頭上，導致對方窒息險死。（圖／翻攝荔直播截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京一名韋姓女子育有一對子女，日前她在廚房做完家事後，發現8歲大的女兒竟將塑膠袋套在10個月大的弟弟頭上，導致弟弟窒息，她嚇得趕緊一邊對兒子進行心肺復甦術，一邊報警求助，所幸即時搶救，嬰兒才脫離險境，目前仍在醫院觀察。

綜合陸媒報導，韋女17日中午12點多時，在家中廚房做完家事前往客廳時，意外發現兒子的頭部竟套著塑膠袋，且臉色發紫，她趕緊對嬰兒進行搶救並報警求助。警方趕到現場後，發現男孩躺在地上一動不動，趕緊將男孩抱上警車送往醫院急救，所幸即時的搶救，脫離險境。

韋女指出，當時她人在廚房忙，女兒在客廳玩耍，卻不慎將塑膠袋套在弟弟的頭上，導致對方窒息，險些喪命。警方事後也提醒民眾，要多加對孩子們進行教育，並盡量不要讓他們離開自己的視線，以免發生憾事。

事件曝光後，不少網友表示，「8歲的孩子應該懂事了…」、「要了解一下姐姐的想法」、「父母沒有處理好家庭成員關係」、「8如何這是蠢還是壞呀」、「姐姐這個人格很危險呀」、「想生二胎的還是再考慮下吧」、「呃…我要是這個孩子的媽媽，我不會僅把女兒的行為當成是玩這麼簡單」。

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