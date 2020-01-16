友人介紹工作！他一進公司後悔求救...下秒遭毛巾摀嘴「水狂澆臉慘死」

▲謝男被傳銷人員狂澆水，最後窒息而死。（示意圖／取自LibreStock）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣西一名謝姓男子在2018年3月透過友人介紹，到一家公司上班，不過報到當天，他一踏進公司立刻後悔，並在電話中偷偷向家人求救。沒想到，謝男講完電話後，立刻被人用毛巾摀住嘴巴，臉部甚至還被狂澆水，最後當場窒息身亡。該案近日進行審理，涉事的3名主犯被判處死刑，並在緩期2年後執行。

綜合陸媒報導，謝男過去通透過朋友認識了韋某，兩人進而成為好友。某天，韋某自稱在浙江紹興的一家物流公司上班，底薪為6,000元人民幣（台幣約2.6萬元），並邀請謝男一同到公司工作。

謝男聽完後相當心動，立即前往紹興，沒想到卻走上了一條不歸路。謝男到達紹興後，依據韋某的指引，進入紹興袍江新區的一處房子內。據悉，屋內當時有十多人，他們要求謝男與一個自稱主任的李某握手並自我介紹，而謝男卻因為不配合，立即遭到一群人拳打腳踢。

事後，謝男意識到自己落入了傳銷組織，相當後悔，在受到威脅的情況下，只能先選擇服從。直到當天晚上，傳銷團員為了防止謝男的家人起疑，要求其打電話向家人報平安。

隨後，謝男在和家人通話的過程中，立刻求救大喊，「我被騙進傳銷組織」，沒想到下秒竟被一旁偷聽的傳銷成員摀住嘴巴。據悉，身旁一群傳銷團員當時用力按住謝男的手腳，並勒住其頸部，將毛巾蓋在臉上，甚至不斷對口鼻澆水，幾分鐘後，看見謝男毫無動靜，才慌忙地將他送至醫院後逃亡。

事後，謝男經搶救後無效身亡，醫護人員查覺到異樣便立刻報了警。事發隔日，多名傳銷組織的成員被警方抓獲，3名主犯也先後落網。

法院近日針對該案進行審理，3名主犯因組織、領導、參加黑社會性質組織的傳銷公司，以及涉嫌非法拘禁、故意傷害、搶劫等罪，被判處死刑，緩期2年執行。另外，其餘的16名被告人則分別被判處有期徒刑17年6個月至3年6個月不等。

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