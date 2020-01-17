難過年！遠航還不發員工薪資　林佳龍：張綱維沒有展現誠意

▲勞動部、交通部要求遠航速發放員工薪資，會見遠航董事長張綱維無共識。（圖／記者李毓康攝）



記者黃凱翊／台北報導

距離過年只剩不到一個禮拜的時間，遠航董事長張綱維雖稱要繼續經營，但至今仍未發放員工去年12月的薪資。交通部長林佳龍今(17)日接受媒體詢問時表示，交通部會視張綱維怎麼處理員工薪資，來看待他是否有能力處理問題，「顯然他並沒有展現誠意」。

遠東航空去年12月13日無預警停航，據了解，勞動部官員昨(16)日在交通部民航局官員陪同下，一起與遠航董事長張綱維會面，當面要求張應儘速發放薪資，「讓員工好過年」，但雙方並未達成共識。

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▲遠航員工曾至交通部、民航局遞交陳情書。（圖／遠航提供）



林佳龍今出席觀光局記者會，面對記者關心遠航處理進度的提問，林佳龍表示，根據民航法的規定，若遠航是惡意停航，不只會涉及到行政法，還會有最多三年的刑責問題，對於「惡意停航」的認定，則是看張綱維是否有誠意和能力來處理員工薪資，但一直到如今，遠航仍一再拖延支付員工薪資，就連交通部要求先支付員工過年的部分薪資都沒達成共識，林佳龍直白地表示，「顯然他沒有展現誠意」。

民航界人士指出，張綱維若無法妥善處理員工及消費者權益，恐將面臨民航法110-3條「損害於公眾及他人且情節重大」，最重判處3年徒刑的刑責。



►遠航遲發員工12月薪資 勞部、交部當面要求張綱維「未達共識」