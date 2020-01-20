中火新建燃氣機組4度環評　彰縣府：4燃煤舊機組應全數拆除

▲彰化縣政府反對中火新建燃氣機組。（圖／台中市政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組環評案，20日召開環評大會審查，彰化縣政府由副縣長洪榮章及環保局局長江培根率隊參加，表達中央不能犧牲彰化鄉親的健康與生命發電，悍然反對台電中火增加燃氣機組卻又保留燃煤機組備用的做法，會中也要求中央應該編列經費，進行健康檢查及健康風險評估工作。

洪榮章表示彰化縣沿海多個鄉鎮，因空污危害嚴重，罹患癌症比率偏高，健康飽受威脅，既然中央又一再宣稱推動風光發電綠能產業成果豐碩，台電也沒有表示會缺電的前提下，中央在增加新建2部燃氣機組，應同步除役及拆除等同發電量的1-4號燃煤機組，才能避免空污持續惡化、維護縣民健康！

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另外台中火力發電廠長久以來大量以燃煤發電供應北部用電，對中部地區的環境品質與居民健康之影響應該重視並具體評估，請台電公司應編列經費執行中部地區民眾健康檢查及進行健康風險評估工作。

洪榮章強調，僅一水之隔的彰化縣，有眾多縣民飽受中火燃煤的空污之苦，中央一再宣稱推動風光發電綠能產業不會浮現缺電危機，台中火力發電廠以高污染性的燃煤火力發電，如今新增燃氣機組，取代的1-4號燃煤機組應該全數停役及拆除，另外現有的其他燃煤機組也希望能夠持續逐年遞減，才能友善環境、促進彰化縣民健康。

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