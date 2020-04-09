突喊買可樂！超美店員0誤差「一句洩老司機身分」羞死　排隊民眾笑歪

▲女店員「一句洩老司機身分」羞炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

日前有人妻調情「買可樂」，老公卻不解風情求問，引發網友笑壞！最近一名男網友去麥當勞買套餐，結帳時又想加點飲料，向正妹店員直呼「我還要跟妳買可樂」，結果對方一秒反應「有男朋友了」，讓5千人笑到母湯，「女櫃台老司機！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享逆天糗事，昨（8）日去買麥當勞解饞，恰巧點餐店員是一位漂亮妹子，原PO興奮點了一份勁辣雞腿堡、薯條加大，接著掏了1000元付帳。正當店員準備找零時，原PO突然想加點2杯飲料，對話超展開，如下：

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原PO：等等，我還要跟妳買可樂！



正妹店員：我有男朋友了耶…



原PO：（後面的客人笑翻了），不是啦！我要0卡可樂2杯



正妹店員：抱歉，我誤會了！總共80元收您100元找您20元謝謝！請到旁邊稍等一下餐點



原PO：好…

▲網友質疑幻想文！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

當下氣氛瞬間凝結，原PO也尷尬到不行只能裝沒事，最後拿到餐點隨之逃命。文章曝光後，引發大批老司機歪樓猛虧，「女櫃台老司機」、「買個可樂也能想東想西」、「你應該有點顏值，不然現在可能坐在警察局」、「買的人講『買可樂』，讓聽的人覺得是『make love』，會聽錯可能是講的人中文發音」、「現在不能隨便買可樂」。不過發票金額僅119元，有人眼尖抓包，「醒醒，別再幻想了」、「常聽到都直接不理你，不會回答說有男朋友」。

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