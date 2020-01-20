台東太麻里「北新橋」通車　讓部落聯結更便利

▲ 台東太麻里北新橋通車，讓部落聯結更便利 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

連結台東縣金峰鄉新興村及太麻里鄉北里村的北里橋於106年遭豪雨沖刷扭曲不堪使用，經台東縣政府向中央爭取5千餘萬元進行重建，在春節前舉行通車典禮服務部落族人，結束2年來交通不便之情形，縣長饒慶鈴希望太麻里鄉北里及金峰鄉新興2部落聯結更為親切，提供往來鄉親及學生安全的交通要道，以及農產品運輸。

饒慶鈴表示：連結金峰鄉新興村及太麻里鄉北里村的北里橋提供兩地居民交通及農產運輸功能，更是當地新興國小學童上學主要交通要徑，106年10月遭豪雨沖刷扭曲不堪使用，經縣府向中央爭取5千餘萬元進行重建，雖然期間有些波折，今日終於在農曆春節前通車，北里部落於108年10月3日透過會議決議將「北里橋」走入歷史，重建橋梁新命名為「北新橋」，這是非常好的典範，新完成之橋梁將繼續服務太麻里鄉北里村與金峰鄉新興村交通往來，為持續兩部落美好長久友誼，期待在文里溪生活圈內共同為家園胼手胝足一起打拼。

縣府原民處指出，重建之橋梁長110m寬7m屬鋼構箱型橋，為增加橋梁基礎安全，設置20M長1.5M直徑基樁共計20支，另依部落建議配合在地排灣族群特色，於欄杆與橋頭柱形塑地方特殊色彩營造部落風貌，重建經費近6,000萬元係原住民族委員會、公共工程委員會及台東縣政府共同籌措，並由縣政府原住民族行政處完成，未來將提供部落族人往來交通及農產運輸、到外上下學與看病更好服務。



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