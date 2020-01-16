春節到釋迦價飆！　台東竊賊分工合作「你盜、我裝、他銷售」

▲▼ 台東警方當場查獲以陳姓男子為首之竊盜集團，車上計有釋迦502斤、犯案工具及毒品安非他命7.75公克。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

春節將至台東縣特產釋迦價格上揚，引發不肖歹徒覬覦，日前東河鄉某處果園大批釋迦遭竊。成功警分局受理後即組成專案小組全力偵辦，經追查後在2日內於嫌犯疑似銷贓處所埋伏時，當場查獲以陳姓男子為首之竊盜集團，車上計有釋迦502斤、犯案工具及毒品安非他命7.75公克。警方迅速破獲此案不讓農民付出心血白費，並展現守護轄內高經濟作物與掃蕩毒品犯罪的決心。

成功警分局表示：東河鄉釋迦農於13日發現自家果園的釋迦一夜之間遭竊，農民氣憤向所轄派出所報案表示自己心血全部付諸流水。分局長蘇偉荃旋即指示偵查隊成立專案小組，動員全分局的力量不放過任何蛛絲馬跡，尋找所有可能線索，終於在2日內鎖定陳姓男子為首之犯罪集團並跟監埋伏，在時機成熟時兵分多路發動搜索，查扣相關不法事證後依竊盜、毒品罪將犯嫌移送臺灣臺東地方檢察署偵辦，另擴大清查其他竊盜案。

成功分局長蘇偉荃表示，近期釋迦因市場需求大增導致價格水漲船高，容易成為竊盜集團下手之目標。本次查獲陳姓男子竊盜集團及發現該集團之銷贓網絡，在行竊後隨即能進行包裝運送。警方這次迅速鎖定犯嫌集團並予以偵破，成功阻止遭竊釋迦的銷贓，並守護農民辛勤照顧果園的收成。

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