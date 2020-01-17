【富豪排行大搬風】79歲蟬聯台灣女富豪　丈夫生前也數不清自己擁有多少土地

根據《富比士》所公布的2020年「台灣50富豪榜」，今年79歲的林張素娥以新台幣599億元的身家名列第18，與前次相比，資產增加65.82億元、排名進步4名，不只蟬聯台灣女首富，也是榜內唯二的女性。

林張素娥是聯邦企業集團創辦人林榮三的遺孀，在2015年繼承丈夫所留下的龐大遺產。林榮三生前就是《富比士》台灣富豪排行榜上的常客，在世時橫跨政商兩界，曾任監察院副院長、監委、增額立委，也是聯邦集團、《自由時報》創辦人，由於和兄長──台灣地王林堉璘同樣靠房地產發跡，據說生前連自己都數不清擁有多少土地，雄厚的財力由此可見。

「台灣50富豪榜」的第一代台灣女首富是廣達董事長林百里的元配何莎，在廣達成立初期，她曾帶著兒子跑號子賣股籌錢，後來也陪林百里跑遍樹林泰山一帶爭取訂單，堪稱有功在身，她手上握有的16萬張廣達股票也讓她一度成為女首富，不過，由於近年陸續將股票贈與2個兒子，如今已跌出排行榜。

第二代女首富則是「經營之神」王永慶的二房次女王雪紅，她所創立的宏達電在2005年成為台灣上市公司股王，到了2011年，《富比士》公布世界億萬富豪排行榜，王雪紅與丈夫陳文琦還一度以新台幣2,003億元的身價，將鴻海董事長郭台銘擠下台灣首富的寶座。

不過，之後宏達電就開始走下坡，2018年更被迫將旗下手機部門賣給Google，且宣稱發展AR及VR等新事業也未見曙光，事業一度消沉，直到最近威盛電子旗下IC設計公司威鋒電子以每股60元登錄興櫃才又引起市場騷動，紛紛討論威鋒有沒有可能成為下一代股王。

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