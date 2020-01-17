男神蔣萬安建中制服嫩照曝光　搭肩綠營同學黃世杰也進軍立院了

圖文／鏡週刊

第10屆立法院將在2月開議，不少首次當選的新科立委將進軍國會。本刊調查，在桃園市第二選區擊敗基層實力雄厚的前桃園縣長吳志揚的民進黨立委當選人黃世杰，與有「男神」稱號的國民黨立委蔣萬安是高中同班同學，二人將在下屆立法院中成為同事。

41歲的黃世杰和蔣萬安是建中高二、高三的同班同學，黃世杰回憶，他是1994年考上建中，高二分組後選擇社會組，與當時仍未改姓的「章萬安」同班2年。

黃世杰也提供一張高三畢業前與蔣萬安及另外一位同學穿著建中制服在植物園的合照，照片中蔣萬安左手搭著黃世杰的肩膀，看得出來二人交情還不錯，而蔣與黃雖與現在差異不算太大，但洋溢著青春氣息。

黃世杰表示，當時同學都知道蔣萬安是外交部長章孝嚴的兒子，不過，蔣萬安的人緣很好與同學都打成一片。他和蔣萬安雖然不是非常麻吉，但彼此有共同的好友，因此互動也還蠻融洽。

曾在2001年律師高考拿下第1名佳績的黃世杰，高中時成績就非常好，也參加出版《建中青年》的建青社，堪稱文藝青年。他說，他高中時在班上都拿第1名，蔣萬安也都名列前茅，後來他參加聯考考上台大法律系，蔣萬安則是推薦甄試考上政大外交系。

黃世杰說，高中畢業後與蔣萬安互動比較少，只有在同學會或應酬場合碰過面。2年前因國產動畫片《幸福路上》的製片是他的好朋友，當時也曾邀已擔任立委的蔣萬安幫忙宣傳。

立法院除了這對「高中同學檔」，本屆就有民進黨立委何欣純、無黨籍立委林昶佐這對表姊弟搭配延續到下屆，林昶佐連任後，也將與曾擔任他助理的民進黨立委當選人賴品妤成為「師徒檔」。



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