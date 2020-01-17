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美國加速台灣F-16構改進度 洛馬獲10億合約協助支援

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▲航太龍頭漢翔公司今（17）日與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議，董事長胡開宏表示，雙方將合作推動成立F-16戰機的亞太維修中心。（圖／漢翔提供）

▲航太龍頭漢翔公司與洛馬公司於去年底簽署策略聯盟合作協議。（圖／漢翔提供）

實習記者謝亮瑜／綜合報導

台灣F-16戰機構改計畫進度落後，美國國防部於14日與洛克希德馬丁公司（簡稱洛馬）以3290萬美元（約台幣10億）簽訂合約新增條款，支援台灣F-16「鳳展專案」的技術與後勤。

「鳳展專案」是台灣F-16戰機構改計畫，於104年開始執行，預計在112年以前，將144架F-16A/B block20戰機升級至F-16V的性能，由台灣漢翔公司與美國洛馬公司結盟執行，期望透過結盟獲得授權與支援，並在我國的政策指導下，使產製與維修在地化。

▲▼F-16V緊急戰備6分鐘升空。（圖／記者呂佳賢攝）

▲F-16V於15日「春節加強戰備操演」中執行緊急起降。（圖／記者呂佳賢攝）

專案在107年執行順利，構改的4架戰機如期出廠，但在108年進度延宕，原本應在去年1月出廠的戰機直到9月才全數完工，洛馬因此被美軍方開出「紅單」，但洛馬將責任歸咎於漢翔的技術人力缺乏。《上報》指出，空軍退役的技師在年金改革後，薪資降低，缺乏誘因下造成人力短缺。目前已進場的F-16戰機共有32架，進度仍嚴重落後，期望在美方的協助下能加速構改。

鳳展專案除了F-16構改之外，同時也將購買美國的視距外空對空飛彈、武器系統如第二代中程天劍。另外，國防部於去年對美提交的66架F-16V採購需求也完成簽署，將於112年開始交付。

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