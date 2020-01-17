矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

▲台南第二監獄政風室主任劉香詒，藉由春節懇親活動，舉辦廉政宣導送「福FOOD麵」有獎徵答，反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

強調「矯正透新廉」的台南第二監獄，1月16日藉由春節懇親活動，舉辦廉政宣導送「福FOOD麵」有獎徵答，反應熱絡！獄方強調，年節前收容人能與家人團聚話家常開心見面，更重要的是藉由家庭支持力量，來改變收容人，強化廉潔的重要性及必要性，雙重意義！

為期4天的春節懇親系列活動，進入最後1天也是最精彩的1日。除有靜態裝置藝術，動態方面，南二監政風室推出廉政宣導送「福FOOD麵」有獎徵答節目，現場搶答熱絡，尤其是對於法務部廉政署檢舉服務專線「0800-286-586」，現場答題者倒背如流，答對者可獲得「六甲「福FOOD」麵(荷麵)」一包。

典獄長邱泰民強調，這是六甲道道地地在地製作的伴手禮，結合下營在地栽種黑豆，匯聚地方食材製作而成的六甲「福FOOD」麵。邱典獄長進一步表示，監獄並非僅是執行刑罰的場所，更多的是學習各項技能與課程，期許大家鬥陣來相挺「社會廉能」，如此一來，達成獄方舉辦春節懇親的目的，增添懇親會的熱鬧氣氛，二能強化推廣廉能政府的用意，讓【廉】更有「福FOOD」。

值得一提的是，這次懇親活動，邀請獲得108年日本「第80回紀念國際交流大日本書藝院展」佳作的收容人阿舜（化名），帶領書法班成員於現場揮毫春聯，並贈收容人家屬，恭賀各界春節快樂。